Sáng 19/5, Sở Y tế TPHCM cho biết đã ban hành yêu cầu tăng cường và siết chặt công tác giám sát tại các cửa khẩu nhằm chủ động phát hiện sớm, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh Ebola xâm nhập vào thành phố.

Trước đó, ngày 17/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố đợt bùng phát bệnh do virus Ebola chủng Bundibugyo tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế.

Mặc dù WHO chưa khuyến cáo áp đặt các biện pháp hạn chế thương mại hay đi lại quốc tế do chưa có đủ cơ sở khoa học và lo ngại tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội song Sở Y tế TPHCM vẫn yêu cầu các đơn vị y tế dự phòng tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) được giao nhiệm vụ triển khai đồng bộ các biện pháp giám sát tại cửa khẩu, bao gồm quan sát biểu hiện sức khỏe bất thường của người nhập cảnh; khai thác yếu tố dịch tễ, lịch sử đi lại và lưu trú; phối hợp với các đơn vị hàng không, hàng hải và kiểm dịch y tế quốc tế; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng quy trình cách ly, xử lý và vận chuyển an toàn khi phát hiện trường hợp nghi ngờ.

"Phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ được xác định là yếu tố then chốt trong hoạt động giám sát cửa khẩu hiện nay", Sở Y tế nhấn mạnh.

Ngoài ra, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn cũng được tập huấn, cập nhật quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân và xử lý ca bệnh nghi ngờ nhằm sẵn sàng ứng phó khi tình huống xấu xảy ra.

Sở Y tế TPHCM cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo HCDC thường xuyên cập nhật khuyến cáo mới nhất từ WHO và Bộ Y tế, liên tục đánh giá nguy cơ để triển khai các phương án ứng phó phù hợp, bảo vệ sức khỏe người dân thành phố trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

WHO phân loại khuyến cáo theo từng nhóm quốc gia WHO ban hành khuyến cáo tạm thời khác nhau cho từng nhóm quốc gia: Các nước đang có dịch (Congo và Uganda) phải kích hoạt cơ chế quản lý thảm họa, thiết lập Trung tâm Điều hành Khẩn cấp và kiểm tra xuất cảnh tại cửa khẩu. Các nước có chung biên giới cần nâng cao mức sẵn sàng và xử lý khẩn cấp trong vòng 24 giờ khi phát hiện ca nghi ngờ. Các quốc gia không có biên giới chung, WHO không khuyến cáo đóng cửa biên giới hay sàng lọc nhập cảnh diện rộng, bởi các biện pháp này thiếu cơ sở khoa học và có thể phản tác dụng. Thay vào đó, trọng tâm là cung cấp thông tin phòng dịch cho du khách và chuẩn bị sẵn quy trình sơ tán, hồi hương cho công dân hoặc nhân viên y tế bị phơi nhiễm.