Bộ Y tế Việt Nam khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cần chủ động theo dõi sức khỏe nếu trở về từ vùng có dịch.

Ngày 17/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết dịch bệnh sốt xuất huyết do virus Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đang diễn biến phức tạp, được xác định là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế.

Theo WHO, tính đến ngày 16/5, Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 8 bệnh nhân được khẳng định bằng xét nghiệm, 246 trường hợp nghi ngờ và 80 ca tử vong nghi liên quan đến Ebola tại tỉnh Ituri.

Tại Uganda, cơ quan y tế ghi nhận 2 trường hợp mắc Ebola được xác định bằng xét nghiệm, trong đó có 1 ca tử vong tại Thủ đô Kampala. Cả hai bệnh nhân đều có lịch sử di chuyển từ Cộng hòa Dân chủ Congo.

WHO cho biết Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể gây bệnh nặng và tử vong cao. Bệnh lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch cơ thể của người mắc bệnh hoặc người tử vong do Ebola; đồng thời có thể lây qua đồ vật, bề mặt nhiễm dịch cơ thể của người bệnh.

Các triệu chứng thường gặp gồm sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, đau họng, nôn, tiêu chảy, đau bụng và phát ban. Một số trường hợp có biểu hiện xuất huyết; thời gian ủ bệnh thường kéo dài từ 2 đến 21 ngày.

Trước cảnh báo khẩn của WHO, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế Việt Nam) khuyến cáo người dân không hoang mang, cần theo dõi thông tin chính thức từ Bộ Y tế và WHO. Những người trở về từ khu vực đang có dịch cần tự theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày.

Người dân được khuyến cáo không tiếp xúc trực tiếp với người có triệu chứng nghi mắc Ebola, máu, dịch cơ thể hoặc đồ dùng của bệnh nhân. Nếu xuất hiện các biểu hiện như sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, nôn, tiêu chảy hoặc xuất huyết sau khi đi từ vùng dịch về, người dân cần đến ngay cơ sở y tế và thông báo lịch sử đi lại, tiếp xúc để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.