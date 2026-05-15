Theo công văn của Sở GD-ĐT TPHCM gửi các sở, ngành và địa phương ngày 15/5, đề thi sẽ được chuyển đến các điểm thi trước thi một ngày, thay vì giao vào sáng sớm từng buổi thi như trước đây. Bài thi cũng sẽ được thu nhận vào buổi thi cuối cùng của kỳ thi, thay cho việc thu sau mỗi ngày thi.

Đây là lần đầu TPHCM áp dụng cách thức vận chuyển này đối với kỳ thi tuyển sinh lớp 10, tương tự quy trình đang thực hiện ở kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Theo Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM có quy mô tổ chức thi tăng mạnh, trải rộng trên 168 phường, xã và đặc khu. Riêng kỳ thi lớp 10 dự kiến có khoảng 242 điểm thi, trong khi số điểm thi tốt nghiệp THPT cũng ở mức tương đương.

Thí sinh TPHCM tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các năm trước.

Ông Phong cho biết việc giao đề thi từ sáng sớm như các năm trước tiềm ẩn nhiều rủi ro khi địa bàn tổ chức quá rộng và số lượng điểm thi lớn.

Cùng với thay đổi này, Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị Công an TPHCM phối hợp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các khâu ra đề, in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi và bài thi; bảo vệ các điểm thi, điểm chấm thi và khu vực in sao đề.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được yêu cầu kiểm tra an toàn tại các điểm thi, bố trí trực 24/24 trong thời gian diễn ra kỳ thi và xây dựng phương án ứng phó với thời tiết cực đoan hoặc các tình huống bất thường.

Sở cũng đề nghị xây dựng phương án riêng cho việc vận chuyển đề thi, bài thi tới điểm thi tốt nghiệp THPT tại Côn Đảo.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại TPHCM sẽ diễn ra trong hai ngày 1-2/6/2026. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra ngày 11-12/6.

Năm nay, TPHCM ghi nhận số lượng thí sinh dự thi cao nhất từ trước đến nay ở cả hai kỳ thi. Dự kiến có khoảng 118.550 học sinh đăng ký thi lớp 10 công lập và hơn 140.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT, đông nhất cả nước.

Theo ngành giáo dục thành phố, việc gia tăng mạnh số lượng thí sinh cùng thay đổi về địa giới hành chính và mô hình quản lý đang tạo áp lực lớn cho công tác tổ chức thi, đặc biệt ở khâu bảo mật, vận chuyển và đảm bảo an toàn cho đề thi, bài thi.