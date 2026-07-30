Địa phương từng đề xuất người dân hiến đất mở đường

Chiều 30/7, tại họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, ông Bùi Văn Biên, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường An Khánh, đã thông tin về phản ánh của nhiều hộ dân tại khu vực số 70, phường An Khánh, về việc họ có nhà ở hợp pháp nhưng nhiều năm không có lối đi chính thức.

Theo ông Biên, dự án khu nhà ở do Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức làm chủ đầu tư được UBND TPHCM giao đất từ năm 2004 và đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, kiến trúc theo quy định. Các lô đất mặt tiền ven sông thuộc dự án đều đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc xây dựng bờ kè và các công trình trong dự án được thực hiện trên cơ sở các quyết định, văn bản chấp thuận của cơ quan chức năng.

Ông Bùi Văn Biên, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường An Khánh, trả lời về phản ánh của các hộ dân có nhà nhưng nhiều năm không có lối đi hợp pháp. Ảnh: Anh Phương

Đối với phản ánh của nhiều hộ dân về việc mất lối đi, đại diện UBND phường An Khánh cho biết hồ sơ của UBND quận 2 (cũ) thể hiện trước năm 2002, các hộ dân sử dụng lối đi từ hẻm tổ 17 để tiếp cận khu đất phía sau. Sau đó, khi các dự án được triển khai, lối đi cũ không còn do quá trình san lấp mặt bằng và một số hộ dân liền kề dựng rào chắn.

Theo ông Biên, để giải quyết khó khăn cho người dân, trước đây chính quyền địa phương đã nhiều lần làm việc với các hộ dân và đề xuất phương án mở tuyến đường rộng khoảng 4m kết nối ra đường 38. Phương án này dựa trên việc các hộ cùng cắt một phần diện tích đất để hình thành lối đi chung.

"Tuy nhiên, các hộ dân không thống nhất với phương án trên mà tiếp tục đề nghị mở lối đi qua phần đất thuộc dự án của Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức", ông Biên cho biết.

Đại diện UBND phường An Khánh cũng thông tin, hiện các hộ dân đã khởi kiện vụ việc và TAND Khu vực 2 TPHCM đang thụ lý, giải quyết theo quy định.

Gần 20 năm sống trong cảnh "có nhà nhưng không có lối vào"

Trước đó, Báo VietNamNet nhận được phản ánh của nhiều hộ dân tại khu vực số 70, phường An Khánh về tình trạng sở hữu nhà, đất hợp pháp nhưng gần 20 năm không có lối đi chính thức.

Theo người dân, trước đây khu vực có con đường rộng khoảng 4m kết nối từ nhà ra tuyến đường ven sông. Tuy nhiên, khi các dự án bất động sản được triển khai từ sau năm 2006, lối đi này dần bị xóa bỏ. Đến khoảng năm 2020, khu đất phía trước được quây tường bao, khiến đường vào khu dân cư bị chặn hoàn toàn.

Không có lối đi chính thức, người dân phải đi nhờ qua sân nhà hàng xóm hoặc len lỏi dọc những bức tường để ra đường lớn. Ảnh: Anh Phương

Không còn lối đi hợp pháp, các hộ dân phải đi nhờ qua sân nhà hàng xóm hoặc men theo những lối nhỏ ven rạch để ra ngoài. Có đoạn chỉ đủ một người lách qua, việc vận chuyển vật liệu xây dựng hay đồ đạc gần như không thể thực hiện.

Theo phản ánh, tình trạng kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Một số gia đình phải chuyển đi nơi khác sinh sống vì lo ngại bị cô lập hoàn toàn, nhiều căn nhà bị bỏ hoang, xuống cấp theo thời gian.

Người dân cũng cho rằng việc không có đường tiếp cận khiến công tác cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra hỏa hoạn hoặc sự cố y tế gặp nhiều rủi ro, đồng thời làm giảm giá trị tài sản và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Năm 2024, các hộ dân đã khởi kiện để yêu cầu giải quyết tranh chấp về quyền lối đi.



