Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM vào chiều 30/7, bà Võ Thị Hồng Ngân, Phó trưởng Phòng Quản lý di sản văn hóa (Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM) đã thông tin về phương án xử lý tình trạng trùng tên và trùng số đường sau khi thành phố sắp xếp lại các đơn vị hành chính.

Theo báo cáo của 168 phường, xã, đặc khu, Sở Văn hóa và Thể thao ghi nhận có 35 tuyến đường trùng tên và 747 tuyến đường trùng số.

Bà Ngân cho biết tình trạng trùng số chiếm đa số, trong khi trùng tên chủ yếu do quá trình sáp nhập địa giới hành chính qua các thời kỳ. Riêng việc trùng số, do từ trước tới nay Sở chỉ tham mưu đặt tên đường, chưa tham mưu đặt số, nên thời gian tới Sở sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để nghiên cứu, xử lý dứt điểm.

Bà Võ Thị Hồng Ngân, Phó trưởng Phòng Quản lý di sản văn hóa (Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM) thông tin tại buổi họp báo.

Về nguyên tắc xử lý, bà Ngân nhấn mạnh việc đổi tên đường phải được cân nhắc thận trọng để không làm mất đi "ký ức đô thị" và sự quen thuộc trong đời sống người dân. Theo Điều 5 Nghị định 91/2005/NĐ-CP, thành phố sẽ không đổi tên đối với những tuyến đường đã có tên gọi quen thuộc, gắn với lịch sử - văn hóa dân tộc hoặc địa phương, đã ăn sâu vào tiềm thức nhân dân qua nhiều thế hệ.

"Việc đổi tên chỉ được xem xét khi tên đường không có ý nghĩa lịch sử - văn hóa, không phù hợp thuần phong mỹ tục, hoặc gắn với nhân vật không tiêu biểu và gây ảnh hưởng xấu đến xã hội", bà Ngân thông tin.

Đối với các tuyến đường trùng tên, Sở phân ra hai loại: Trường hợp trùng tên nhưng khác phường, xã, Sở đề xuất giữ nguyên, không đổi. Trường hợp trùng tên trên cùng một địa bàn phường, xã, hướng xử lý là ưu tiên giữ nguyên tên các tuyến đường có lịch sử lâu đời hoặc là trục đường lớn, đông dân cư, nhằm hạn chế thấp nhất xáo trộn trong đời sống người dân.

Đối với các tuyến đường trùng số trên cùng địa bàn, Sở dự kiến xử lý theo hướng bổ sung tiền tố hoặc hậu tố vào số nhà hiện có.

TPHCM hiện có hơn 780 tuyến đường trùng tên, trùng số sau sáp nhập. Ảnh: Nguyễn Huế

Bà Ngân cho biết đã có hai phường chủ động đề xuất phương án cụ thể. Phường Bình Tân có hai tuyến đường cùng mang tên Hồ Văn Long, địa phương đã đề xuất đổi tên một trong hai tuyến.

Tại phường Chợ Quán, hai đoạn đường cùng tên Phan Văn Trị bị ngắt quãng bởi một lối đi của nhà dân. Phường đã có kế hoạch quy hoạch, kết nối hai đoạn thành một trục thông suốt.

Đối với các tuyến đường trùng tên, trùng số còn lại trên địa bàn thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao cho biết sẽ tiếp tục phối hợp nghiên cứu để đưa ra phương án phù hợp.