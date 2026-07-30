Sáng 30/7, Sở Xây dựng TPHCM sơ kết một tháng triển khai Nghị quyết 09/2026/NQ-HĐND về hỗ trợ miễn phí vé xe buýt cho người dân.

Báo cáo tại hội nghị, ông Lê Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, cho biết trong tháng 7/2026, toàn hệ thống xe buýt vận hành gần 478.000 chuyến, phục vụ khoảng 8,5 triệu lượt hành khách, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2025.

Ông Lê Hoàn - Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM thông tin tại hội nghị. Ảnh: TK

Theo ông Lê Hoàn, lượng khách tăng qua từng tuần, từ 33% ở tuần đầu lên 45% vào tuần thứ tư. Trong đó, 109 tuyến có trợ giá tăng 38%, 25 tuyến không trợ giá tăng 64%; riêng các tuyến kết nối liên vùng đến khu vực Bình Dương (cũ) tăng từ 72% đến 135%.

Chính sách miễn phí vé xe buýt cũng tạo hiệu ứng tích cực cho metro. Ông Lê Minh Triết, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1, cho biết tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên phục vụ hơn 1,8 triệu lượt khách trong tháng 7, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Việc nâng cấp trạm dừng, nhà chờ và lối đi bộ kết nối giúp hành khách chuyển tuyến giữa xe buýt và metro thuận tiện hơn.

Chương trình cũng thúc đẩy chuyển đổi số và xanh hóa giao thông công cộng. Tỷ lệ xác thực bằng thẻ vé điện tử tăng từ 9% lên 60%; ứng dụng MultiGo đạt hơn 376.000 lượt tải, với trên 105.000 người dùng thường xuyên, tăng 47%. Thành phố đã đưa vào hoạt động 175 xe buýt điện trên 13 tuyến, đồng thời cải tạo 638 điểm dừng, lắp màn hình LED và xây dựng mái che kết nối trực tiếp với các ga metro số 1 như Văn Thánh, Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc và Thủ Đức.

Hành khách đi xe buýt miến phí vé trên đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: TK

Ứng dụng AI từ 1/8, hướng tới xe buýt đúng giờ

Dù lượng khách tăng mạnh, các doanh nghiệp vận tải như VinBus, Phương Trang, HTX 19/5... cho biết vẫn còn nhiều vướng mắc như thiếu nhà chờ, vỉa hè bị lấn chiếm gây khó tiếp cận xe buýt, quá tải vào giờ cao điểm và người lớn tuổi còn lúng túng khi sử dụng các ứng dụng công nghệ.

Để khắc phục những hạn chế này, từ ngày 1/8, TPHCM sẽ thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên tuyến xe buýt số 33 (Bến xe An Sương - Đại học Quốc gia TPHCM), tuyến có khoảng 320 chuyến mỗi ngày.

Theo Sở Xây dựng, AI sẽ phân tích dữ liệu vận hành thực tế để tối ưu biểu đồ chạy xe, tính toán thời gian dừng tại từng điểm đón trả khách, qua đó giảm thời gian chờ và nâng cao tỷ lệ xe buýt đến đúng giờ. Mô hình sẽ được đánh giá trước khi xem xét nhân rộng sang các tuyến có lưu lượng lớn.

Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM. Ảnh: TK

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, cho rằng sản lượng hành khách xe buýt tăng 39% cho thấy nhiều người dân đã chuyển từ phương tiện cá nhân sang giao thông công cộng.

Tuy nhiên, theo ông An, mục tiêu quan trọng không chỉ là xe xuất bến đúng giờ mà phải đến đúng giờ. "Người dân đi làm trễ sẽ bị trừ lương. Nếu xe buýt không bảo đảm đến đúng giờ thì họ sẽ không lựa chọn", ông nói.

Lãnh đạo Sở Xây dựng yêu cầu Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thí điểm mô hình xe buýt "đến đúng giờ", trước mắt trên tuyến số 33, đồng thời nghiên cứu bố trí làn ưu tiên hoặc làn riêng cho xe buýt trên một số trục đường theo khung giờ phù hợp. Đơn vị này cũng được giao rà soát, tối ưu mạng lưới điểm dừng trong bán kính 500m để tăng khả năng tiếp cận của người dân.

Ông An yêu cầu trước ngày 15/8 phải ban hành bộ quy tắc ứng xử chung cho đội ngũ lái xe và nhân viên phục vụ nhằm xây dựng hình ảnh xe buýt văn minh, thân thiện.

Từ tháng 8, TPHCM sẽ phát hành thẻ giao thông công cộng cho các nhóm đối tượng ưu tiên và triển khai chương trình khách hàng thân thiết trên ứng dụng MultiGo.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động xe buýt, Sở Xây dựng kiến nghị Công an TPHCM xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm trạm dừng, đồng thời đề xuất Sở Nội vụ phát động phong trào cán bộ, công chức, viên chức đi làm bằng xe buýt ít nhất hai ngày mỗi tuần.