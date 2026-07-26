Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) vừa gửi UBND phường Hạnh Thông hồ sơ thuyết minh và bản vẽ báo cáo nghiên cứu khả thi giữa kỳ về hướng tuyến, vị trí các công trình thuộc giai đoạn 1 dự án Metro số 6 (đoạn Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) để lấy ý kiến cộng đồng.

Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo kế hoạch, dự án dự kiến khởi công vào cuối năm nay, hoàn thành vào năm 2030, góp phần nâng tổng chiều dài mạng lưới đường sắt đô thị TPHCM lên khoảng 200km.

Theo phương án đề xuất, tuyến Metro số 6 sẽ có một ga ngầm kết nối trực tiếp với nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo phương án tổng thể trong báo cáo nghiên cứu khả thi giữa kỳ đang được lấy ý kiến, giai đoạn 1 của tuyến Metro số 6 dài khoảng 22,9km, trong đó khoảng 18,7km đi ngầm. Đáng chú ý, đơn vị tư vấn đề xuất điều chỉnh hướng tuyến đi ngầm bên dưới khu vực sân đỗ máy bay và bố trí hai ga ngầm trong khuôn viên Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo phương án này, thay vì bố trí ba ga quanh khu vực sân bay như tính toán ban đầu, tuyến sẽ chỉ còn hai ga ngầm quy mô lớn là ST01 và ST02. Đơn vị tư vấn cho rằng việc điều chỉnh giúp giảm chi phí đầu tư, đồng thời rút ngắn thời gian hành trình nhờ giảm số điểm dừng trên tuyến.

Trong đó, ga ST01 được quy hoạch phục vụ hành khách từ nhà ga quốc nội T1 và quốc tế T2. Ga ST02 nằm gần nhà ga T3, đồng thời kết nối trực tiếp với tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương). Nếu được triển khai, hành khách có thể di chuyển từ nhà ga sân bay xuống ga metro để tiếp tục hành trình bằng đường sắt đô thị mà không cần di chuyển ra hệ thống giao thông mặt đất.

Báo cáo cũng đề xuất điều chỉnh hướng tuyến đi ngầm qua khu vực Công viên Gia Định, dịch chuyển hành lang tuyến về phía đường Phạm Văn Đồng. Theo đơn vị tư vấn, phương án này giúp tránh hệ thống móng của các cầu vượt hiện hữu, đồng thời giảm khối lượng giải phóng mặt bằng.

Theo tính toán, việc điều chỉnh hướng tuyến có thể giúp khoảng 570 căn nhà và công xưởng không phải giải tỏa, qua đó tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng chi phí bồi thường và giảm tác động đến người dân.

Về lâu dài, Metro số 6 được định hướng kết nối với mạng lưới đường sắt đô thị và tuyến đường sắt tốc độ cao, hình thành hành lang giao thông giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành. Báo cáo cho biết tuyến được thiết kế với tốc độ khai thác 80km/h, đồng thời hạ tầng được tính toán để đáp ứng nhu cầu liên thông với các đoàn tàu có tốc độ đến 110km/h trong tương lai.

Dự án cũng dự kiến áp dụng hệ thống điều khiển tàu theo công nghệ CBTC với mức tự động hóa GoA4, cho phép tàu vận hành hoàn toàn tự động. Theo kế hoạch, Metro số 6 được đưa vào danh mục các công trình ưu tiên triển khai trong giai đoạn 2026-2030.