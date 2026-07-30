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Ghi nhận của PV VietNamNet trong những ngày cuối tháng 7 tại đường Phạm Văn Đồng (đoạn qua phường Bình Lợi Trung và Hiệp Bình), các tổ thi công đang khẩn trương khoan khảo sát tại nhiều vị trí trên hướng tuyến metro số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu).

Bên trong các khu vực rào chắn tạm giữa làn đường, công nhân liên tục vận hành máy khoan, lấy mẫu đất đá ở các độ sâu khác nhau nhằm thu thập dữ liệu địa chất.

3 lô cốt phục vụ thi công khoan khảo sát địa chất tuyến metro số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua phường Hiệp Bình (TPHCM). Ảnh: Tuấn Kiệt

Đại diện đơn vị thi công cho biết, khảo sát địa chất là hạng mục đầu tiên nhưng đóng vai trò quan trọng, phục vụ trực tiếp cho việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế kỹ thuật dự án metro số 6. Mẫu đất đá thu thập từ hiện trường sau khi phân tích tại phòng thí nghiệm sẽ giúp xác định chính xác cấu trúc địa tầng, đánh giá khả năng chịu tải của nền đất.

Đây là cơ sở kỹ thuật để lựa chọn giải pháp thiết kế, thi công phù hợp cho từng đoạn, nhất là các khu vực đi ngầm qua sân bay hay vượt sông Sài Gòn.

Một kỹ sư tại công trường cho biết, tiến độ làm việc tại hiện trường đang rất gấp. Toàn tuyến phải hoàn thành 276 vị trí khoan khảo sát trước ngày 23/8. Trong đó, đoạn từ ga Bà Quẹo qua khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và dọc đường Phạm Văn Đồng tập trung nhiều nhất với 105 điểm.

Đến nay, các tổ thi công đã triển khai đồng loạt tại 92 vị trí và đang dồn nhân lực để hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc đúng hạn.

Toàn tuyến metro số 6 có 276 điểm khoan khảo sát địa chất. Ảnh: Tuấn Kiệt

Các tổ thi công đang khẩn trương khoan khảo sát địa chất. Ảnh: Tuấn Kiệt

Tuyến metro số 6 đóng vai trò là tuyến đường sắt đô thị vành đai trong của TPHCM với tổng chiều dài toàn tuyến quy hoạch lên đến 53,8km. Đây là một trong 7 dự án giao thông trọng điểm kết nối liên vùng được thành phố tập trung ưu tiên triển khai giai đoạn 2026-2030, hướng tới mục tiêu hiện thực hóa 200km đường sắt đô thị.

Ở giai đoạn 1 (đoạn Tân Sơn Nhất - Phú Hữu), tuyến dài khoảng 22,85km (trong đó có 18,7km đi ngầm). TPHCM đang tích cực hoàn thiện các thủ tục pháp lý để hướng tới khởi công dự án vào cuối năm 2026 và đưa vào khai thác trong năm 2030.

Hiện Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) đang lấy ý kiến cộng đồng về hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi giữa kỳ. Theo đề xuất của đơn vị tư vấn, tuyến bắt đầu từ ga Bà Quẹo (kết nối metro số 2), đi ngầm dưới sân đỗ máy bay và quy hoạch hai ga ngầm ST01, ST02 để phục vụ trực tiếp ba nhà ga T1, T2, T3 của sân bay Tân Sơn Nhất.

Rời sân bay, tuyến đi theo đường Hồng Hà, chạy dọc đại lộ Phạm Văn Đồng, đi ngầm qua sông Sài Gòn sang Thủ Đức, kết nối metro số 1 tại đường Võ Nguyên Giáp, sau đó chuyển sang đi trên cao về hướng Phú Hữu và đấu nối với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Hướng tuyến dự án metro số 6 giai đoạn 1. Ảnh: MAUR

Sau khi đưa vào khai thác, metro số 6 sẽ tạo nên trục giao thông liên thông chiến lược. Người dân từ trung tâm hoặc khu vực phía Nam thành phố có thể đi metro số 2 hoặc metro số 4 rồi chuyển tàu sang metro số 6 để vào thẳng sân bay. Đồng thời, dự án mở ra hành lang vận tải chất lượng cao kết nối trực tiếp giữa hai sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Long Thành.