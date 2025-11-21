Sáng 21/11, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 họp phiên thứ hai. Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Ủy ban bầu cử, chủ trì. Hội nghị diễn ra trực tiếp tại trụ sở HĐND thành phố và trực tuyến đến 168 điểm cầu phường, xã, đặc khu.

Báo cáo tại phiên họp, Sở Nội vụ TPHCM cho biết, chậm nhất ngày 30/11 - tức chỉ còn 9 ngày nữa - tất cả đơn vị phải hoàn tất dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử, đồng thời, gửi báo cáo về Ủy ban bầu cử thành phố, Thường trực HĐND Thành phố, Ủy ban bầu cử cấp xã và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã.

Quy trình dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử phải được thực hiện sau khi thống nhất với Ủy ban MTTQ Việt Nam và UBND cùng cấp, trên cơ sở số lượng đại biểu được bầu và nguyên tắc bảo đảm số dư theo quy định.

Yêu cầu đặt ra là việc xây dựng cơ cấu phải dân chủ, minh bạch, khách quan, đồng thời chú trọng chất lượng và tăng cường số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách. Các cơ cấu kết hợp cũng được đặt ra. Cụ thể, phụ nữ phải chiếm ít nhất 35% trong danh sách chính thức và phấn đấu 30% trúng cử; người ngoài Đảng không dưới 10%; người trẻ dưới 40 tuổi không dưới 15%; các đại biểu tái cử được khuyến khích đạt tối thiểu 30%. Với các địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số, yêu cầu là bảo đảm tỷ lệ hợp lý, phù hợp đặc điểm dân cư và phấn đấu đạt được tỷ lệ trúng cử theo dự kiến.

Theo hướng dẫn, các trường hợp có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ; đang bị điều tra, thanh tra, kiểm toán, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm sẽ không giới thiệu, đưa vào danh sách ứng cử. Tương tự là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, mất đoàn kết; cán bộ có vi phạm khuyết điểm hoặc bị thi hành kỷ luật trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Đặc biệt, đối với các chuyên gia đầu ngành về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghiệp công nghệ cao; luật gia giỏi có uy tín, am hiểu sâu về pháp luật quốc tế; doanh nhân xuất sắc, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân... sẽ được quan tâm, giới thiệu.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM - nhấn mạnh, nhiệm vụ cần tập trung là bảo đảm chất lượng và cơ cấu đại biểu. Ông yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải thật nghiêm túc, đúng quy trình các bước hiệp thương theo hướng dẫn của Trung ương.

“Tất cả để làm sao đảm bảo chọn được đại biểu thực sự ưu tú, đạt tiêu chuẩn đức - tài, đại diện cho cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân và bảo đảm tỷ lệ cơ cấu”, ông Võ Văn Minh lưu ý.