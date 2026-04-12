TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ đang bước vào cao điểm mùa khô, với nền nhiệt tăng cao. Thời điểm nắng nóng gay gắt nhất trong ngày rơi vào khoảng 12h–15h, khi hiệu ứng đô thị khiến nhiệt độ cảm nhận ngoài đường có thể lên tới 40 độ C.

Hình ảnh ảo ảnh xuất hiện trên đường Phạm Văn Đồng lúc 14h. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trong tháng 4/2026, nắng nóng sẽ gia tăng trên hầu khắp cả nước, với cường độ gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Những ngày này, người đi đường phải “bọc kín” cơ thể bằng áo khoác chống nắng, khẩu trang dày, kính râm, găng tay... Tuy vậy, việc mặc nhiều lớp trong thời tiết oi bức kéo dài lại khiến không ít người rơi vào trạng thái bí bách, khó chịu.

Do phải di chuyển nhiều giờ liền ngoài trời, anh Lương Thành Tâm (phường Bình Phú), tài xế xe ôm công nghệ, thường xuyên rửa mặt bằng nước lạnh để hạ nhiệt. Đồng thời, anh ngậm kẹo nhằm hạn chế cảm giác say nắng.

Người đi dân đứng dưới bóng râm gầm cầu vượt tại Đường xa lộ Hà Nội để chờ đèn đỏ giữa trưa.

Nhiều tài xế còn mang theo võng, mắc tạm dưới chân cầu để tranh thủ nghỉ trưa. Giấc ngủ vội vàng trở thành cách họ hồi sức sau nhiều giờ chạy xe dưới trời oi bức.

Không chỉ người đi đường, những người lao động ngoài trời cũng phải xoay xở để thích nghi với thời tiết khắc nghiệt. Ông Dũng (phường Hiệp Bình) thường tranh thủ tưới cây mai từ rất sớm, khoảng 5h30, để tránh nắng gắt. Theo ông, thời tiết oi bức khiến cây khó phát triển, thậm chí dễ hư hại nếu nắng kéo dài.

Làm việc dưới trời nắng, ông cũng dễ bị say nắng nên phải liên tục bổ sung nước để hạ nhiệt. “Trời càng nóng càng phải uống nhiều nước, không là mệt lả ngay”, ông nói.

Ông cũng cho biết thêm gia đình có cháu nhỏ nên phải bật điều hòa gần như mỗi ngày, khiến tiền điện tăng gấp đôi so với tháng trước.

Nhân viên một quán nước mía trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Bình Thạnh) cho biết lượng tiêu thụ tăng mạnh, có ngày bán tới 100 lít để đáp ứng nhu cầu giải khát trong những ngày nắng gắt.

Công nhân tăng cường tưới nước cho cây xanh trên dải phân cách đường Điện Biên Phủ nhằm hạn chế khô héo, duy trì mảng xanh đô thị.



Giữa những ngày nắng nóng như đổ lửa, bình trà đá miễn phí đặt bên đường Nguyễn Thị Minh Khai trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều người đi đường. Chiếc bình giúp “giải nhiệt” kịp thời cho người lao động, tài xế công nghệ hay người bán hàng rong giữa trưa oi ả.

Nắng nóng kéo dài có thể gây mất nước, kiệt sức, thậm chí đột quỵ khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao. Trẻ em là nhóm dễ bị ảnh hưởng trong thời tiết nắng nóng, có nguy cơ gặp các vấn đề như sốc nhiệt, mất nước, rôm sảy và bệnh hô hấp nếu tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao hoặc thay đổi môi trường đột ngột.



Theo dự báo, nắng nóng tại Nam Bộ và Tây Nguyên còn có thể kéo dài đến cuối tháng 4, đầu tháng 5, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34–37 độ C. Một vài ngày nắng giảm nhẹ, song sau đó tiếp tục gia tăng trở lại.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong khung giờ 12h–15h, bổ sung đủ nước và sử dụng các biện pháp chống nắng phù hợp. Đồng thời, cần theo dõi dự báo thời tiết để chủ động ứng phó.