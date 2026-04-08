Chiều 8/4, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã thông tin về đợt nắng nóng diện rộng đang diễn ra trên cả nước.

Theo đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây, cộng với tác động của hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh, từ ngày 3/4, khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phần phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng; một số nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Đáng chú ý, mức nhiệt cao nhất tại các khu vực trên phổ biến từ 36-39 độ C. Riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị, từ ngày 6-8/4 đã xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 39-40 độ, có nơi trên 41 độ như: Tây Hiếu (Nghệ An) 41,9 độ; Con Cuông (Nghệ An) 41,3 độ…

Đồng thời, khu vực phía Tây Bắc Bộ có nhiệt độ phổ biến từ 36-38 độ, có nơi trên 39 độ như: Mường Tè (Lai Châu) 39,9 độ; Phù Yên (Sơn La), Mai Châu (Hòa Bình) 40,2 độ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng ghi nhận nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Rủi ro thiên tai do nắng nóng ở miền Trung đạt mức cấp 2

Ông Khiêm nhận định, hiện tại vùng thấp nóng phía Tây vẫn đang hoạt động mạnh, tiếp tục gây ra hiệu ứng gió phơn mạnh tại các tỉnh miền Trung. Ở khu vực phía Nam, lưỡi áp cao cận nhiệt đới (khối không khí ổn định) vẫn bao trùm Tây Nguyên và Nam Bộ.

Do đó, từ ngày 9-13/4, khu vực phía Tây Bắc Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia nhận định, đợt nắng nóng này còn kéo dài khoảng 1 tuần tới

Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong ngày 9/4, xảy ra nắng nóng cục bộ tại vùng đồng bằng; từ ngày 10-13/4, nắng nóng mở rộng diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực Trung Bộ, trong đó từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phần phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai, từ ngày 9-14/4, xảy ra nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ phổ biến từ 36-39 độ; riêng các tỉnh từ Nghệ An đến TP Huế là tâm điểm của đợt nắng nóng này, với nhiệt độ 39-40 độ, có nơi trên 41 độ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ ngày 9-14/4, tiếp tục nắng nóng diện rộng, nhiệt độ 35-37 độ.

Ông Khiêm đánh giá, cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng tại các khu vực ở mức cấp 1; riêng khu vực từ Nghệ An đến TP Huế ở cấp 2.

“Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở khu vực miền Trung được xác định đạt ngưỡng cấp 2 khi nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 37-39 độ, kéo dài liên tục từ 2-3 ngày trở lên và xảy ra trên diện rộng, thường từ 2 tỉnh trở lên”, ông Khiêm giải thích.

Ở mức này, nắng nóng đã bắt đầu gây ảnh hưởng rõ rệt đến sức khỏe người dân, cũng như các hoạt động sản xuất và sinh hoạt. Trong thực tế, việc đánh giá còn xem xét thêm các yếu tố như độ ẩm thấp, hiệu ứng gió phơn và thời gian kéo dài của đợt nắng nóng để xác định mức độ rủi ro tổng hợp.

Từ sau ngày 14/4, nắng nóng tại các khu vực có xu hướng giảm dần.

Tháng 4-5, nắng nóng mở rộng và gay gắt hơn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trong tháng 4/2026, nắng nóng sẽ gia tăng trên hầu khắp cả nước, với cường độ gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm, tập trung chủ yếu tại Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và Nam Bộ.

“Nền nhiệt độ trong tháng 4 tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa - Huế được dự báo cao hơn từ 1,5-2,5 độ so với trung bình nhiều năm; các khu vực còn lại cao hơn từ 0,5-1,5 độ”, ông Khiêm cho biết.

Từ khoảng tháng 5, nắng nóng sẽ xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt tại Bắc Bộ, Trung Bộ, và tiếp tục gia tăng cường độ cho đến tháng 8/2026. Sau đó, từ khoảng tháng 9/2026, nắng nóng có xu hướng suy giảm dần.

Nắng nóng trong năm 2026 được dự báo có khả năng xảy ra nhiều hơn và gay gắt hơn so với năm 2025.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí cao hơn tùy thuộc vào điều kiện bề mặt như bê tông, đường nhựa.

Nắng nóng kéo dài, kết hợp với hiệu ứng gió phơn khô nóng do vùng áp thấp phía Tây gây ra, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đồng thời làm tăng nguy cơ cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây mất nước, kiệt sức, sốc nhiệt khi cơ thể tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.