Tại cuộc họp báo diễn ra chiều ngày 8/10, ông Phạm Hồng Sơn – Chánh văn phòng Thành uỷ TPHCM cho biết, ngoài các hoạt động chính trong khuôn khổ Đại hội, thành phố sẽ có các hoạt động bổ trợ như tổ chức 3 không gian triển lãm. Trong đó, một không gian gắn với hoạt động chuyển đổi số của địa phương.

Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM cùng Sở Khoa học và Công nghệ đang tập trung tổ chức không gian trên một cách hiệu quả nhất.

Theo ông Sơn, khi đến với không gian triển lãm, các đại biểu sẽ được trải nghiệm những hoạt động tiêu biểu, các sản phẩm công nghệ nổi bật mà TPHCM đang có.

Đáng chú ý, triển lãm có những hoạt động rất mới, lần đầu tiên được Trung tâm Chuyển đổi số, Sở Khoa học và Công nghệ giới thiệu.

Triển lãm sẽ diễn ra xuyên suốt trong 3 ngày diễn ra đại hội, từ ngày trù bị (13/10) cho đến ngày kết thúc (15/10). Do đó, các đại biểu hoàn toàn có thể trải nghiệm hoạt động tại khu vực tổ chức đại hội (Học viện Cán bộ TPHCM).

Ông Phạm Hồng Sơn, Chánh văn phòng Thành uỷ TPHCM thông tin về triển lãm gắn với chuyển đổi số bên lề Đại hội Đảng bộ thành phố tới đây. (Ảnh: Trần Chung)

Trước đó, Văn phòng Thành ủy TPHCM đã có công văn gửi các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố về việc không nhận quà tặng và hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Việc này nhằm thực hành tiết kiệm và đảm bảo công tác an ninh.

Theo lịch trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, trong hai ngày 11-12/10, đại biểu tham dự các hoạt động trước đại hội. Ngày 12/10, đại biểu tham quan các mô hình, công trình về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn thành phố.

Sáng 13/10, đại biểu tham dự phiên trù bị đại hội. Cả ngày 14/10 và sáng 15/10, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 phiên chính thức và bế mạc.