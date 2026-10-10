Sáng 10/10, TPHCM tổ chức sơ duyệt lễ viếng, truy điệu các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, được tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng.

Buổi sơ duyệt diễn ra trong không khí trang nghiêm, nhằm chuẩn bị chu đáo cho lễ viếng, truy điệu và an táng chính thức vào sáng 14/10 tại công viên Lê Thị Riêng.

Theo kế hoạch, Bộ Tư lệnh TPHCM phân công 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia lễ viếng, truy điệu và an táng; lực lượng Công an TPHCM đảm nhiệm nghi thức tiêu binh, đội danh dự và khiêng quách hài cốt liệt sĩ.

Ban tổ chức nhấn mạnh sự hy sinh của các liệt sĩ đã góp phần làm nên thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, để các thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình. Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TPHCM nguyện tiếp nối truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công với cách mạng.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia và Ban Chỉ đạo Quân khu 7 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo TPHCM đã kết nối các nguồn tư liệu, tìm kiếm nhân chứng, khảo sát, xác minh và ứng dụng trang thiết bị hiện đại trong quá trình tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng.

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, từ ngày 23/6 đến hết ngày 5/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 731 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 307 bộ kèm di vật.

Trong số này, 698 bộ hài cốt được phát hiện, quy tập riêng lẻ; 33 bộ được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể (gồm 2 vị trí ở khu A và 6 vị trí ở khu B).

Do chiến tranh kéo dài và điều kiện chiến đấu ác liệt, phần lớn hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính, quê quán. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật như lọ dầu gió, lược, dây chuyền, nhẫn, thắt lưng, bình tông, dép cao su, tăng võng và vũ khí.

Các mẫu sinh phẩm còn lại cùng mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đang được thu thập, phân tích, hướng tới xác định danh tính, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Ban Chỉ đạo 515 TPHCM, Quân khu 7 khẳng định sẽ tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ, không bỏ qua bất kỳ cơ hội hay phương pháp nào để tìm lại những người đã hy sinh trong chiến tranh.

Lễ viếng, truy điệu hài cốt liệt sĩ được tổ chức sáng 14/10 tại công viên Lê Thị Riêng. Sau lễ truy điệu, hài cốt các liệt sĩ sẽ được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

Buổi lễ dự kiến có khoảng 1.000 đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và đại diện các cơ quan, đoàn thể tham dự, trong đó có 200 đại biểu từ các cơ quan, đơn vị, nhân chứng và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Australia tại TPHCM.

Sau lễ truy điệu, hài cốt liệt sĩ được đặt trong tiểu quách, phủ lồng kính, Quốc kỳ và che ô đen trước khi đưa lên xe. Đoàn xe gồm xe dẫn đường, chỉ huy, quân kỳ, danh dự, chở hoa, 8 xe chở hài cốt, xe chở đại biểu và xe kiểm soát quân sự lần lượt di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

Đoàn xe sẽ di chuyển trên quãng đường khoảng 26km (khoảng 20-25km/h), từ công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng) đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình), qua các tuyến đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, vòng xoay Dân Chủ, Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, Võ Nguyên Giáp và Xa lộ Hà Nội.

Dự kiến thời gian tổ chức lễ truy điệu liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng Dự kiến đầu tháng 10, TPHCM sẽ tổ chức lễ truy điệu và lễ an táng các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng.