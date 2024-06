Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hôm nay (22/6), khu vực vùng núi Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7-15h có nơi trên 60mm như: Nậm Xe (Lai Châu) 69.2mm, Quảng Ngần (Hà Giang) 77.4mm, An Tường Tây (Bình Định) 103.9mm, Đắk Rla (Đắk Nông) 66.4mm, Viên An Đông (Cà Mau) 116mm.

Dự báo từ chiều tối và đêm nay đến đêm mai (23/6), ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 150mm. Thời gian mưa lớn tập trung chủ yếu vào chiều và đêm.

Khu vực TPHCM và Nam Bộ mưa lớn 2 ngày cuối tuần. Ảnh minh họa: Huế EX

Ngoài ra, chiều tối và đêm nay, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ cũng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 80mm.

Từ đêm 23/6, khu vực Tây Bắc có mưa rào và giông rải rác. Từ đêm 24-27/6, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa lớn. Trung Trung Bộ, từ đêm 24-26/6, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF

Đối với khu vực TPHCM, Nam Bộ và Tây Nguyên, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động tăng cường nên tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Từ 24/6, mưa lớn ở khu vực có khả năng giảm dần, duy trì mưa rào và giông rải rác vào chiều tối và tối.

Cũng trong hôm nay, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ nhận định hình thế thời tiết chính ảnh hưởng đến khu vực. Cụ thể, trong 1-2 ngày tới, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ Vĩ nối với vùng áp thấp nóng phía Tây đầy dần lên.

Thời tiết TPHCM những ngày tới. Nguồn: NCHMF

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới qua Trung Bộ suy yếu và rút chậm ra phía Đông. Hình thành vùng hội tụ gió trên cao tại khu vực Nam Bộ.

Rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Nam Trung Bộ có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc, kết hợp với gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần lên.

Dự báo, từ 3-10 ngày tới, rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực Giữa Biển Đông nâng trục dần lên phía Bắc và có khả năng hoạt động mạnh dần lên. Gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, sau lấn trở lại về phía Tây và nâng trục lên phía Bắc, khoảng 2-3 ngày cuối suy yếu và rút chậm ra phía Đông.

Những hình thái trên gây ảnh hưởng đến thời tiết cho khu vực TPHCM và Nam Bộ, mưa liên tiếp với xác suất từ 70-75% trong thời gian tới.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng nơi trũng, thấp. Mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn cũng có khả năng gây ngập úng tại các khu đô thị.