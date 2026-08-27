Sáng 27/8, tại kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TPHCM xem xét, cho ý kiến về Đề án thành lập các phường trên cơ sở nguyên trạng 29 xã gồm: An Nhơn Tây, Bà Điểm, Bình Chánh, Bình Hưng, Bình Lợi, Bình Mỹ, Cần Giờ, Củ Chi, Đông Thạnh, Hiệp Phước, Hóc Môn, Hưng Long, Nhà Bè, Phú Hòa Đông, Tân An Hội, Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Thái Mỹ, Vĩnh Lộc, Xuân Thới Sơn, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Châu Pha, Đất Đỏ, Hồ Tràm, Long Điền, Long Hải, Long Sơn và Ngãi Giao.

Theo hồ sơ, TPHCM đã rà soát 54 xã theo 9 tiêu chí gồm: dân số, diện tích, chức năng đô thị, tỷ lệ dân số đô thị, thu chi ngân sách, cơ cấu kinh tế, lao động phi nông nghiệp, thu nhập và tỷ lệ hộ nghèo. Kết quả, 29/54 xã đạt đủ 9/9 tiêu chí.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh trình các dự thảo tại kỳ họp. Ảnh: Tuấn Hùng

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã ban hành kết luận thống nhất chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị đối với 29 xã nêu trên.

Theo đề án, sau khi thành lập 29 phường mới, TPHCM không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và tổng số đơn vị hành chính cấp xã, mà chỉ thay đổi cơ cấu loại hình đơn vị hành chính - giảm 29 xã, tăng 29 phường. Tổng cộng, thành phố sẽ có 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 142 phường, 25 xã và 1 đặc khu.

Trước khi trình HĐND Thành phố, Ban Pháp chế HĐND TPHCM cũng đã tổ chức buổi họp khảo sát vào ngày 5/8 để góp ý cho nội dung dự thảo.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề). Ảnh: Tuấn Hùng

Tập trung bốn nhóm vấn đề

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cho biết, kỳ họp diễn ra khi thành phố đang khẩn trương cụ thể hóa nhiều chủ trương, chính sách, xử lý điểm nghẽn sau sắp xếp và nâng cao năng lực quản trị đô thị, trong bối cảnh Luật Phát triển đô thị vừa được Quốc hội thông qua mở ra khuôn khổ pháp lý mới cho thành phố.

Kỳ họp sẽ xem xét 41 dự thảo nghị quyết, gồm 16 nghị quyết quy phạm pháp luật và 25 nghị quyết cá biệt, liên quan thể chế, ngân sách, đầu tư, đất đai, hạ tầng đô thị, tổ chức chính quyền, an sinh xã hội, môi trường và chuyển đổi số.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM. Ảnh: Tuấn Hùng

Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị đại biểu tập trung bốn nhóm vấn đề: hoàn thiện thể chế thi hành Luật Phát triển đô thị; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển, trong đó có xử lý kết dư ngân sách 2025 và thành lập Quỹ Phát triển đất Thành phố; đầu tư hạ tầng và chỉnh trang đô thị...

Ông Minh đề nghị đại biểu nghiên cứu kỹ hồ sơ, báo cáo thẩm tra, tập trung tranh luận các nội dung còn ý kiến khác nhau, để mỗi nghị quyết được thông qua "đúng thẩm quyền, chặt chẽ về pháp lý, sát thực tiễn, rõ mục tiêu, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và có thể kiểm tra, giám sát".