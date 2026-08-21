Ngày 21/8, Đảng ủy phường Sài Gòn tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (mở rộng) lần thứ 9 khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, đánh giá tổng thể hoạt động của hệ thống chính trị theo mô hình mới, đồng thời lấy ý kiến về sắp xếp tổ chức bộ máy, địa giới hành chính.

Phường Sài Gòn có diện tích 3,038km², dân số 41.594 người, gồm 11 khu phố và 123 tổ chức đảng với 10.979 đảng viên. Đây là địa bàn tập trung hoạt động kinh tế sôi động, với hơn 10.000 doanh nghiệp, 4.600 hộ kinh doanh, cùng trụ sở nhiều cơ quan Trung ương, tổng lãnh sự quán và cao ốc văn phòng.

Từ 1/7/2025 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường tiếp nhận, xử lý 13.667 lượt hồ sơ, tổng số bản hồ sơ hành chính ước đạt gần 800.000 bản.

Từ thực tiễn triển khai, phường kiến nghị giữ ổn định địa giới hành chính dựa trên đánh giá các yếu tố an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đối ngoại và phát triển kinh tế.

Phường Sài Gòn nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Huế

Cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Định tổ chức hội nghị lần thứ 6 (mở rộng), đánh giá toàn diện tình hình tổ chức, hoạt động sau một năm vận hành mô hình 2 cấp.

Phường Tân Định có diện tích 1,23km², dân số 52.209 người, gồm 15 khu phố, tập trung nhiều cơ sở thương mại, dịch vụ, trường học và các tuyến giao thông quan trọng của thành phố, với 11.965 doanh nghiệp và hộ kinh doanh đang hoạt động.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đã tiếp nhận 104.454 hồ sơ, giải quyết 100% đúng hạn, tỉ lệ hài lòng của người dân đạt 100%. Thu ngân sách đạt 2.496 tỉ đồng, giải ngân vốn đầu tư công đạt 83,4%, hoàn thành vượt chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự với tỉ lệ 146,1%.

Phường cũng chuyển từ "quản lý" sang "quản trị", triển khai ứng dụng "Tân Định số", kiosk thông minh, dashboard phục vụ chỉ đạo điều hành, cùng các mô hình khu phố tự quản, khu phố không ma túy, không rác, an toàn phòng cháy chữa cháy.

Từ thực tiễn vận hành, Đảng ủy phường Tân Định nhận thấy trước mắt chưa cần điều chỉnh, sắp xếp địa giới hành chính.

Trước đó, tại phường Bình Thạnh, Ban Thường vụ Đảng ủy phường tổ chức hội nghị đánh giá tình hình tổ chức, hoạt động sau một năm vận hành mô hình mới, tập trung trao đổi về tổ chức bộ máy, khối lượng công việc, nguồn nhân lực và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phường Bình Thạnh có diện tích 3,32km², dân số khoảng 126.300 người. Các đại biểu đánh giá bộ máy đã từng bước ổn định, hoạt động ngày càng đi vào nền nếp; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp từng bước được nâng lên.

Từ kết quả thực tế, hội nghị thống nhất đề xuất không sáp nhập đơn vị hành chính trong giai đoạn hiện nay để duy trì ổn định bộ máy, hạn chế xáo trộn điều hành.

Trụ sở HĐND - UBND phường Bình Thạnh. Ảnh: Nguyễn Huế

Phường Bình Thới có diện tích 1,52km², dân số hơn 76.000 người - các ý kiến tại hội nghị cũng thống nhất cho rằng giữ ổn định địa giới sẽ giúp địa phương tiếp tục củng cố bộ máy, tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số và chăm lo đời sống người dân.

Kết quả biểu quyết cho thấy 100% đại biểu thống nhất đề xuất không sáp nhập đơn vị hành chính phường Bình Thới trong giai đoạn hiện nay.