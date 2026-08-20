Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng Bắc Ninh sẽ tiếp tục sáp nhập 99 xã, phường hiện nay xuống còn 34 đơn vị, kèm danh sách tên gọi mới. Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh khẳng định đây là thông tin thất thiệt, không chính xác.

Sở Nội vụ không xây dựng phương án sáp nhập xã, phường

Ngày 20/8, ông Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, khẳng định thông tin trên mạng xã hội về việc tỉnh tiếp tục sáp nhập các xã, phường là không đúng sự thật.

Theo ông Hùng, Sở Nội vụ là cơ quan thường trực, được UBND tỉnh giao thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến sắp xếp, chia tách, thành lập mới đơn vị hành chính.

Phương án sáp nhập xã, phường không đúng sự thật ở Bắc Ninh - Ảnh: MXH

Tuy nhiên, từ khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được vận hành đến nay, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh không xây dựng bất kỳ đề án nào về việc tiếp tục sáp nhập các xã, phường trên địa bàn.

Do đó, danh sách 34 xã, phường được cho là các đơn vị hành chính mới của Bắc Ninh đang lan truyền trên mạng xã hội không phải phương án do cơ quan chức năng xây dựng hoặc ban hành.

Hiện Bắc Ninh có 99 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 66 xã và 33 phường.

Bắc Ninh sẽ có 45 phường, 54 xã sau khi thành lập 12 phường mới

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 388/NQ-UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập 12 phường thuộc tỉnh Bắc Ninh.

12 phường mới gồm Yên Phong, Tiên Du, Chi Lăng, Phù Lãng, Lương Tài, Gia Bình, Nhân Thắng, Hiệp Hòa, Bố Hạ, Lạng Giang, Kép và Lục Nam.

Các phường được thành lập trên cơ sở giữ nguyên diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các xã tương ứng.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 20/9/2026. Sau khi các phường mới được thành lập, Bắc Ninh vẫn có 99 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 45 phường và 54 xã.

Một góc phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

Như vậy, việc thành lập 12 phường mới không đồng nghĩa với việc Bắc Ninh tiếp tục sáp nhập, giảm số lượng đơn vị hành chính cấp xã như thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội.

Cùng thời điểm, Quốc hội đang xem xét đề nghị của Chính phủ về việc thành lập thành phố Bắc Ninh trên cơ sở giữ nguyên diện tích tự nhiên, quy mô dân số và các đơn vị hành chính cấp xã hiện nay.

Theo đề xuất, thành phố Bắc Ninh có diện tích tự nhiên 4.713,75km², dân số 3.989.623 người.

Việc thành lập thành phố Bắc Ninh là nội dung riêng đang được xem xét, không phải phương án tiếp tục sáp nhập 99 xã, phường xuống còn 34 đơn vị như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống, không chia sẻ nội dung chưa được xác thực, tránh gây hoang mang và ảnh hưởng đến thông tin về tổ chức đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.