Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương tổng hợp và hoàn chỉnh hồ sơ của hai phương án đầu tư dự án cầu Cần Giờ.

Đây là một dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 11.000 tỷ đồng, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối trung tâm thành phố với khu vực Cần Giờ, thay thế phà Bình Khánh hiện nay.

Phối cảnh cầu Cần Giờ trong tương lai. Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

Phương án đầu tiên được đề xuất là đầu tư công. Theo chỉ đạo, phương án này phải bảo đảm đầy đủ điều kiện và thủ tục để trình HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp tháng 12/2025. Sở Xây dựng được yêu cầu xây dựng mốc tiến độ chi tiết theo từng nội dung công việc để kiểm soát chặt chẽ quá trình thực hiện.

Phương án thứ hai là đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), dựa trên đề xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise. Sở Xây dựng được giao trách nhiệm lập và trình thẩm định các báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi và các nhiệm vụ liên quan nhằm bảo đảm mốc tiến độ khởi công dự kiến ngày 15/1/2026.

Dự án cầu Cần Giờ được UBND TPHCM giao Sở Xây dựng là đơn vị chuẩn bị dự án, chịu trách nhiệm lập, trình thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi và thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.

Theo nghiên cứu sơ bộ, cầu Cần Giờ có tổng vốn đầu tư khoảng 11.000 tỷ đồng, có điểm đầu nằm trên đường 15B theo quy hoạch, cách rạch Mương Ngang khoảng 500m về phía bắc; điểm cuối kết nối vào đường Rừng Sác, cách bến phà Bình Khánh khoảng 2,1km về phía nam. Dự án có chiều dài khoảng 7,3km với quy mô 6 làn xe (4 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp).

Khi hoàn thiện, cầu Cần Giờ cùng với tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, cầu đường vượt biển… sẽ tạo các trục hạ tầng giao thông liên hoàn từ trung tâm TPHCM đến Cần Giờ, giúp người dân đi lại thuận lợi hơn và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội - du lịch.

Hiện nay, TPHCM cũng đang triển khai các giải pháp hỗ trợ giao thông trong thời gian chờ xây cầu. Hồi tháng 10 vừa qua, Sở Xây dựng đã chấp thuận đề xuất mở lại tuyến tàu cao tốc từ bến Bạch Đằng đến xã Bình Khánh, góp phần thu hút khách du lịch khi khu đô thị lấn biển Cần Giờ hoàn thành.

Đồng thời, UBND TPHCM đã đồng ý để Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ tài trợ 3 phà 200 tấn cho bến Bình Khánh, giải quyết tình trạng ùn tắc và quá tải giao thông hiện tại.