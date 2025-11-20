UBND TPHCM vừa có tờ trình Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM về đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường sắt Bến Thành – Cần Giờ theo phương án của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed (Vinspeed).

Ga Bến Thành được xem là trái tim của hệ thống đường sắt đô thị TP.HCM trong tương lai. Ảnh: Tuấn Kiệt

Trước đó, công ty này đề xuất tuyến metro được kéo dài vào khu trung tâm TPHCM với điểm đầu trước chợ Bến Thành, thay vì khu vực Tân Thuận như trước.

Phía Sở Văn hóa và Thể thao lo ngại tuyến metro đi qua khu vực trung tâm gây ảnh hưởng đến các công trình di tích quan trọng như chợ Bến Thành, trụ sở Hỏa Xa, Bảo tàng Mỹ Thuật. Do đó, Sở yêu cầu nhà đầu tư phải xây dựng giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình di tích, đồng thời phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu xảy ra sự cố.

Để giải quyết triệt để vấn đề bảo tồn, công ty đã điều chỉnh hướng tuyến với điểm đầu chuyển về Công viên 23/9, thay vì trước chợ Bến Thành.

Hướng tuyến đi dọc trong khu đất công viên song song với đường Lê Lai, sau đó chuyển hướng đi dọc theo đường Ký Con, vượt qua rạch Bến Nghé. Sau khi vượt rạch, tuyến chuyển hướng Đông Bắc đi vào đường Hoàng Diệu, sau đó bám sát hành lang đường Đoàn Như Hài qua khu vực Cảng Nhà Rồng và đến khu vực cầu Tân Thuận 2.

Tiếp đó, tuyến chuyển hướng Đông Nam sang đường Nguyễn Văn Linh qua nút giao với đường Nguyễn Thị Thập sang địa phận phường Tân Mỹ. Đoạn còn lại đến Depot giữ nguyên.

UBND TPHCM kiến nghị Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố sớm phê duyệt chủ trương triển khai nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Các bước đánh giá và thẩm định chi tiết về hướng tuyến sẽ được tiến hành trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.