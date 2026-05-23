Ngày 23/5, Sở An toàn thực phẩm TPHCM công bố kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở cung cấp suất ăn, nguyên liệu và thực phẩm phục vụ bữa ăn học sinh trên địa bàn.

Hai mẫu nước đá không đạt chỉ tiêu vi sinh

Thực hiện kế hoạch của UBND TPHCM, Sở An toàn thực phẩm đã thành lập 20 đoàn kiểm tra, làm việc với 317 cơ sở. Tuy nhiên, thực tế chỉ kiểm tra được 220 cơ sở, đạt tỉ lệ 69,4%. Các cơ sở còn lại (chiếm hơn 30%) không thể tiến hành kiểm tra do đã ngừng hoạt động, tạm ngưng, sang nhượng, thay đổi pháp nhân hoặc sai lệch thông tin địa chỉ.

Trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng thu thập 24 mẫu thực phẩm gửi xét nghiệm. Kết quả cho thấy 22 mẫu đạt yêu cầu, riêng 2 mẫu nước đá không đạt chỉ tiêu vi sinh.

Từ kết quả xét nghiệm, cơ quan chức năng xác định 2 cơ sở sản xuất nước đá viên có hành vi sản xuất sản phẩm thuộc diện tự công bố không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn đã công bố.

Cả hai cơ sở này bị xử phạt hành chính tổng cộng 75 triệu đồng, đồng thời chịu hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động có thời hạn: một cơ sở bị đình chỉ 2 tháng, cơ sở còn lại bị đình chỉ 3 tháng do tái phạm.

Trường học chưa chú trọng giám sát thực phẩm phụ trợ

Qua quá trình kiểm tra, Sở An toàn thực phẩm nhận định phần lớn cơ sở cơ bản chấp hành đúng quy định, đáp ứng yêu cầu về hồ sơ pháp lý, cơ sở vật chất, quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc và lưu mẫu thức ăn.

Tuy nhiên, nhiều trường học mới chỉ tập trung giám sát nguyên liệu chính như thịt, trứng, rau củ, chưa chú ý đúng mức đến thực phẩm phụ trợ như nước đá - một trong những sơ hở dẫn đến vi phạm.

Đoàn kiểm tra cũng gặp khó khăn khi nhiều cơ sở hoạt động từ 1-5h sáng để kịp giao hàng, trong khi kiểm tra chỉ diễn ra trong giờ hành chính, bỏ lỡ thời điểm đánh giá thực tế.

Sở An toàn thực phẩm TPHCM kiến nghị cho phép kiểm tra đột xuất ngoài giờ hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số để cập nhật kịp thời biến động doanh nghiệp, đồng thời công khai danh sách đơn vị vi phạm để trường học và phụ huynh có cơ sở lựa chọn nhà cung cấp an toàn.