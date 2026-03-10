Ngày 10/3, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với bà Đinh Hải Nh. (28 tuổi, chủ cơ sở nha khoa Tùng Hạ, địa chỉ phường Lang Biang - Đà Lạt) và ông Phan Huy H. (46 tuổi, chủ cơ sở nha khoa Hoàng Bảo, địa chỉ phường Cam Ly - Đà Lạt).

Chủ cơ sở nha khoa Tùng Hạ bị xử phạt, đình chỉ hoạt động 18 tháng do hoạt động không có giấy phép. Ảnh: F.B

Theo quyết định xử phạt, 2 cơ sở nha khoa trên đã thực hiện hành vi vi phạm là "cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh", quy định tại điểm a, khoản 6, Điều 39 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ.

Với hành vi trên, mỗi cơ sở bị phạt 45 triệu đồng. Ngoài ra, còn bị phạt bổ sung đình chỉ hoạt động trong thời hạn 18 tháng cho đến khi được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động theo quy định.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng yêu cầu 2 chủ cơ sở trên phải nghiêm túc chấp hành quyết định. Nếu quá thời hạn mà không tự nguyện thực hiện sẽ bị cưỡng chế thi hành; đồng thời mỗi ngày chậm nộp phạt sẽ bị tính thêm 0,05% trên tổng số tiền chưa nộp.