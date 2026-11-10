TPHCM vừa có chỉ đạo về việc hoàn thiện hồ sơ thành lập phường và lập hồ sơ phân loại đô thị đối với 29 xã dự kiến lên phường.

UBND TPHCM vừa ban hành văn bản khẩn về việc phối hợp thực hiện đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị, đồng thời lập và thẩm định đề án công nhận loại đô thị đối với các xã dự kiến lên phường.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề án thành lập các phường trên địa bàn, trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý trong kết quả thẩm định của Bộ Nội vụ.

Qua thẩm định, TPHCM có 7 xã đạt tiêu chí tỷ lệ dân số đô thị trên 50%, gồm: Long Sơn, Bàu Bàng, Châu Pha, Châu Pha, Long Điền, Đất Đỏ, Ngãi Giao và Cần Giờ.

UBND các địa phương này được giao rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề án thành lập phường theo góp ý của Bộ Nội vụ.

Một góc của xã Cần Giờ (TPHCM) nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Huế

Đối với 22 xã còn lại, thành phố yêu cầu căn cứ quy hoạch tổng thể và chương trình phát triển đô thị đã được phê duyệt để triển khai các bước tiếp theo. Các địa phương phải xây dựng kế hoạch phát triển đô thị song song với quá trình lập chương trình phát triển đô thị.

Sở Xây dựng được giao phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương lập chương trình phát triển đô thị, trình UBND TPHCM sau khi quy hoạch tổng thể được phê duyệt.

Trước đó, tại kỳ họp thứ tư HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra ngày 27/8, các đại biểu đã thống nhất thông qua tờ trình về việc xem xét, cho ý kiến đối với đề án thành lập 29 phường trên cơ sở nguyên trạng các xã.

Danh sách 29 xã được đề xuất lên phường gồm: An Nhơn Tây, Bà Điểm, Bình Chánh, Bình Hưng, Bình Lợi, Bình Mỹ, Cần Giờ, Củ Chi, Đông Thạnh, Hiệp Phước, Hóc Môn, Hưng Long, Nhà Bè, Phú Hòa Đông, Tân An Hội, Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Thái Mỹ, Vĩnh Lộc, Xuân Thới Sơn, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Châu Pha, Đất Đỏ, Hồ Tràm, Long Điền, Long Hải, Long Sơn và Ngãi Giao.

Quy hoạch TPHCM: Định hướng thêm 7 xã lên phường sau năm 2030 Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm định hướng sau năm 2030, thành phố có thêm 7 xã lên phường, nâng tổng số lên 149 phường.