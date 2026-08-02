Ngày 2/8, Vụ 3, Viện KSND Tối cao thông báo tới các cơ quan và người tham gia tố tụng về việc trả hồ sơ vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup (Egroup) và các doanh nghiệp liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) để điều tra bổ sung. Thời hạn điều tra bổ sung là không quá 2 tháng, kể từ ngày 27/7/2026.

Trước đó, tháng 12/2025, Viện KSND Tối cao đã truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy, Chủ tịch Egroup) ra TAND Hà Nội để xét xử về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ". Cùng vụ án, bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính Công ty Nhất Trần, bị truy tố về tội "Nhận hối lộ"; 26 bị can còn lại là kế toán, quản lý kinh doanh của Công ty Egame bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, từ năm 2014, nhằm huy động tiền để trả nợ, phục vụ mục đích cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, ông Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Công ty Egroup, nâng khống vốn điều lệ và số lượng cổ phần của Egroup từ 32 tỷ đồng (tương ứng 32 triệu cổ phần) lên 962,5 tỷ đồng (tương ứng 962,5 triệu cổ phần).

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Ngọc Thủy còn chỉ đạo Đặng Văn Hiển, Trưởng ban Quan hệ cổ đông, cùng 23 quản lý và nhân viên kinh doanh của Công ty Egame tìm kiếm khách hàng, đưa ra các thông tin gian dối để tạo niềm tin, thuyết phục họ mua cổ phần.

Bên cạnh đó, các bị can Nguyễn Mạnh Phú và Nguyễn Thị Hoài Hương, kế toán Công ty Egame, được xác định đã làm theo chỉ đạo của ông Thủy, không hạch toán khoản tiền thu từ chuyển nhượng cổ phần vào sổ sách kế toán, đồng thời quản lý, sử dụng số tiền này sai mục đích.

Cáo trạng xác định, trong giai đoạn 2015-2023, Shark Thủy cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 bị hại. Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Thủy được xác định là người chủ mưu, giữ vai trò chỉ đạo, trực tiếp sử dụng số tiền chiếm đoạt và phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án.

Vai trò của các đồng phạm trong vụ án Shark Thủy

Theo cáo trạng, bị can Đặng Văn Hiển bị cáo buộc nâng khống phần vốn góp của Công ty Egame tại Egroup, đồng thời chỉ đạo nhóm quản lý và nhân viên kinh doanh tìm kiếm khách hàng, đưa ra thông tin gian dối để tạo niềm tin, thuyết phục họ mua cổ phần.

Bị can Nguyễn Mạnh Phú bị xác định đã thực hiện việc nâng khống vốn điều lệ và số lượng cổ phần của Egroup; đồng thời quản lý, phân công Nguyễn Thị Hoài Hương, kế toán tổng hợp Công ty CP Đầu tư và Phân phối Egame, cùng các nhân viên kế toán tiếp nhận, quản lý tiền thu từ chuyển nhượng cổ phần.

Trong khi đó, Phạm Thị Thanh Thọ bị cáo buộc tham gia nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Egroup; còn Nguyễn Thị Hoài Hương tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền chuyển nhượng cổ phần theo chỉ đạo của Shark Thủy.

Đối với 23 bị can là quản lý kinh doanh của Công ty Egame, cơ quan tố tụng xác định những người này đã làm theo chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển, trực tiếp hoặc hướng dẫn nhân viên quảng bá hình ảnh Egroup, tìm kiếm và mời chào khách hàng đầu tư mua cổ phần.

Theo cáo trạng, từ năm 2021, Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo sử dụng tiền huy động của nhà đầu tư không đúng mục đích, chủ yếu lấy tiền của người đầu tư sau để chi trả cho người đầu tư trước. Trong khi đó, các bị can tiếp tục kêu gọi khách hàng mua cổ phần, giúp sức cho ông Thủy chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Liên quan hành vi "Nhận hối lộ", bà Tống Thị Kim Liên, Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần, bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hơn 20 tỷ đồng từ ông Nguyễn Ngọc Thủy nhằm tạo doanh thu khống cho Egroup. Theo cáo trạng, bà Liên đã chỉ đạo nhân viên soạn thảo, ký kết 12 hợp đồng kinh tế và xuất hóa đơn GTGT khống, qua đó hợp thức hóa doanh thu hơn 2.327 tỷ đồng cho Egroup.

Cơ quan tố tụng xác định, trong giai đoạn từ 1/1/2018 đến tháng 2/2020, bà Tống Thị Kim Liên đã nhận hơn 20 tỷ đồng để thực hiện việc tạo doanh thu khống cho Egroup theo yêu cầu của Nguyễn Ngọc Thủy.