Ngày 14/8, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo Nguyễn Đức Nam (SN 1984, cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, Công an huyện Mỹ Đức cũ), Đinh Tiến Đạt (SN 1989, cựu cán bộ điều tra Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, ma túy, Công an huyện Mỹ Đức cũ) ra xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Liên quan đến vụ án, các bị cáo Bùi Xuân Triệu (SN 1985, cựu cán bộ điều tra Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, ma túy, Công an huyện Mỹ Đức cũ), Vương Văn Thuận và Nguyễn Văn Hùng (cùng SN 1977, ở Hà Nội) bị đưa ra xét xử về tội “Làm sai lệch hồ sơ vụ án” và “Đưa hối lộ”.

Trước đó, vào 0h40 ngày 25/6/2023, Tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, ma túy, Công an huyện Mỹ Đức (cũ) gồm bị cáo Đạt, Đinh Văn Út, Đinh Công Tú và Đinh Văn Thụ kiểm tra quán karaoke Royal ở thôn Phúc Lâm Hạ, xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức (cũ), phát hiện, bắt giữ các đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy tại các phòng hát.

Ảnh minh họa

Tại phòng VIP 2, cựu cán bộ điều tra Đinh Tiến Đạt phát hiện 4 đối tượng (trong đó có Vương Văn Nguyên), thu giữ đĩa sứ có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy và dụng cụ để dùng ma túy.

Khi đó, bị cáo Nam cùng một số cán bộ trong Đội đến để chỉ đạo, hỗ trợ giải quyết vụ việc. Do có quen biết với Vương Văn Nguyên và anh trai của Nguyên là Vương Văn Thuận nên Đạt gọi điện cho Thuận biết việc Nguyên đang bị giữ ở quán karaoke.

Lúc đó, bị cáo Thuận nhờ Nguyễn Văn Hùng xử lý giúp. Hùng đã đến quán karaoke gặp và xin ông Nam không xử lý các đối tượng ở phòng VIP 2, vì trong đó có Nguyên là em trai của Thuận.

Sau đó, Hùng và Thuận tiếp tục nhờ ông Nam không xử lý đối với Nguyên và một người khác là Lê Minh Cường, hứa sẽ có quà “cảm ơn”.

Theo cáo buộc, quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cựu cán bộ công an Nam, Đạt đã nhận 300 triệu của Nguyễn Văn Hùng, Vương Văn Thuận để không ghi lời khai, không đưa những người viết bản tự khai về việc tổ chức, sử dụng ma túy, từ đó không xử lý hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy của các đối tượng tại phòng VIP 2.

Làm sai lệch hồ sơ vụ án

Đến ngày 15/11/2023, khi được lãnh đạo Công an huyện Mỹ Đức (cũ) yêu cầu báo cáo vụ việc xảy ra tại phòng VIP 2 quán karaoke Royal, ông Nam đã chỉ đạo bị cáo Đạt khắc phục hồ sơ theo hướng các đối tượng phòng VIP2 không sử dụng ma túy.

Thực hiện chỉ đạo này, cuối tháng 11/2023, bị cáo Đạt đã đi tìm và cho các đối tượng phòng VIP 2 ký khống vào các biên bản ghi lời khai chưa có nội dung và đưa que test cho các đối tượng tự test ma túy có kết quả “âm tính”.

Sau đó, Đạt viết lời khai của người liên quan vào các biên bản đã được các đối tượng ký khống trước đó với nội dung không tổ chức, không sử dụng ma túy tại quán karaoke Royal vào rạng sáng 25/6/2023.

Đồng thời, cựu cán bộ điều tra lấy 4 que test kiểm tra ma túy có kết quả “âm tính” dán vào 4 phiếu kiểm tra ma túy, mang sang nhờ Trạm trưởng trạm y tế ghi chữ “âm tính” vào mục kết quả trong Phiếu kiểm tra ma túy và ký, đóng dấu xác nhận cho đúng thủ tục quy định.

Sau khi hoàn thiện xong các tài liệu trên, ngày 11/12/2023, Đạt đã giao nộp cho Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Mỹ Đức (cũ) để chuyển đến Công an TP Hà Nội.

Sau 1 ngày thẩm vấn, HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án yêu cầu làm rõ thêm một số đối tượng liên quan, có dấu hiệu đồng phạm với các bị cáo trong vụ án. HĐXX cũng yêu cầu xem xét việc bổ sung thêm tội danh với bị cáo Nam và Đạt về cả 2 tội danh Nhận hối lộ và Làm sai lệch hồ sơ vụ án.