Bắt đầu từ khát vọng khác biệt

Giữa những năm 2000, khi nước giải khát có gas phủ kín kệ hàng, Tân Hiệp Phát bất ngờ chọn một lối đi khác biệt: phát triển, sản xuất các thức uống giải khát có nguồn gốc tự nhiên, tốt cho sức khỏe.

"Chúng tôi bắt tay làm vì thấy đấy là cơ hội rất lớn, châu Á có nhiều loại trái cây, thảo mộc và trà. Toàn thảo dược không à", lãnh đạo Tân Hiệp Phát nhớ lại. “Các doanh nghiệp khác chỉ tập trung vào sản phẩm có ga, chúng tôi lại thấy cơ hội lớn với đồ uống có nguồn gốc thảo mộc tự nhiên, tốt cho sức khỏe, tạo lợi thế cạnh tranh”. Tâm huyết của Tân Hiệp Phát lúc này đặt ở việc cung cấp những sản phẩm tốt nhất cho sức khoẻ từ nguồn nguyên liệu thuần Việt.

Nguồn thảo mộc đa dạng, phong phú của Việt Nam tạo nền tảng vững chắc để phát triển, sản xuất các thức uống giải khát có nguồn gốc tự nhiên, xanh - sạch, tốt cho sức khỏe

Với tầm nhìn cùng quyết tâm và đam mê này, Tân Hiệp Phát đã không ngại chi những khoản tiền hàng trăm triệu đô để đầu tư hệ thống công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic - công nghệ được coi là phát minh của thế kỷ 21 trong ngành đồ uống.

"Nguyên tắc kinh doanh là phải khác biệt. Chúng ta thấy có cơ hội khác biệt mà có lợi cho người tiêu dùng thì phải khai thác. Vấn đề là có dám nhảy vào hay không. Một dây chuyền Aseptic giá chục triệu USD mà Tân Hiệp Phát đầu tư một lần cả chục cái chứ đâu có ít. Nếu đầu tư ngắn 3 - 5 năm thì đâu ai dám", lãnh đạo Tân Hiệp Phát kể.

Đến đầu tư công nghệ “thế kỷ”

Trên kệ hàng với vô số thức uống, Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh nổi bật như “của hiếm” trên thị trường giải khát với tiêu chuẩn 3 Không (không chất bảo quản, không màu tổng hợp, không hương liệu bổ sung). Đó là năm 2008, khi khái niệm “clean label” vẫn còn xa lạ với người Việt.

Là thức uống quen thuộc với hàng triệu người Việt, tuy nhiên ít ai biết ngay từ 17 năm trước, Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh đã được sản xuất với tiêu chuẩn 3 Không để phục vụ người tiêu dùng

Quan điểm công nghệ sẽ tạo giá trị khác biệt cho sản phẩm của Tân Hiệp Phát đã được đúng, với công nghệ Aseptic - Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh không chỉ được tiệt trùng UHT mà tại khâu chiết rót, đóng nắp, đặc tính vô trùng còn được nâng lên gấp 5 lần qua các khâu: chai tiệt trùng, nắp tiệt trùng, nước tiệt trùng, sản phẩm tiệt trùng và môi trường chiết vô trùng.

Ông Vincent Mauer - Tổng giám đốc GEA Việt Nam và Philippines cho biết: “Đặc tính chiết lạnh và vô trùng của công nghệ Aseptic giúp Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh bảo toàn hương vị và dưỡng chất, kéo dài hạn sử dụng mà không cần chất bảo quản. Đảm bảo chất lượng ổn định và phù hợp với sở thích của người tiêu dùng”.

Để giữ trọn chuẩn 3 Không trong gần 2 thập kỷ qua, Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh liên tục nâng cấp công nghệ Aseptic, áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng chuẩn quốc tế cùng hàng trăm tiêu chí kiểm nghiệm từ nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất đến từng chai thành phẩm.

Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh được sản xuất trên công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic của Tập đoàn GEA

Có thể nói, với 9 loại thảo mộc tự nhiên được chiết xuất trên hệ thống công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic, Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh là sản phẩm hiếm hoi trên thị trường giải khát Việt đạt chuẩn 3 Không. Thức uống này không chỉ giúp hàng triệu người Việt thanh lọc cơ thể để tươi mát mỗi ngày mà còn đang chinh phục thị trường quốc tế.

“Hộ chiếu 3 Không” để thông hành quốc tế

Cùng với hương vị thảo mộc tự nhiên, ngoài công dụng thanh lọc cơ thể để tươi mát mỗi ngày, một trong những lý do lớn nhất khiến người tiêu dùng yêu thích và lựa chọn Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh là sự yên tâm về chất lượng. Việc không sử dụng chất bảo quản, hương liệu và màu tổng hợp là lời khẳng định mạnh mẽ cho cam kết của Tân Hiệp Phát về việc mang đến những sản phẩm tốt cho sức khỏe.

Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh sớm vượt qua những tiêu chuẩn khắt khe để tiến ra thế giới, trong đó có những thị trường đặc biệt khó tính

Với tiêu chuẩn 3 Không, Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh không chỉ thuyết phục giới trẻ trong nước mà còn sớm chinh phục thị trường quốc tế. Từ năm 2016, sản phẩm đạt chứng nhận Halal, mở lối vào thị trường các quốc gia Hồi giáo. Năm 2020, Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh tiếp tục hoàn tất các tiêu chuẩn của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), chính thức sở hữu “hộ chiếu” thông hành vào những thị trường khó tính nhất.

Đến nay, Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh đã có mặt tại gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Từ Mỹ, Canada, Hà Lan đến Úc, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore… Xu hướng tiêu dùng toàn cầu cũng ủng hộ thương hiệu Việt này. Báo cáo của Bộ Công Thương năm 2024 ghi nhận người tiêu dùng ở Châu Âu và Bắc Mỹ đang dịch chuyển mạnh sang đồ uống ít đường, trà đóng chai và nước trái cây tự nhiên – đúng trào lưu clean label với thành phần minh bạch, không chất phụ gia.

Với Gen Z quốc tế, sức hấp dẫn nằm ở câu chuyện uống sạch. Lê Tiểu Vân Anh, du học sinh Việt tại Toronto cho biết: “Bạn bè mình ở Canada khá bất ngờ và yêu thích khi uống Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh bởi vị thảo mộc tự nhiên rất dễ chịu và khả năng detox cơ thể để tươi mát mỗi ngày. Đặc biệt, thức uống này không chất bảo quản, màu tổng hợp hay hương liệu bổ sung, điều ít thấy ở nước giải khát đóng chai khiến mọi người rất ấn tượng”.

Khi khát vọng đủ lớn, tiêu chuẩn đủ cao, một sản phẩm Việt như Trà Dr Thanh hoàn toàn có thể làm nên dấu ấn trên toàn cầu

Các chuyên gia trong ngành giải khát đánh giá Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh là “case study” của đam mê và sự kiên định phát triển đồ uống sạch tự nhiên với hương vị thuần Việt. Để sản xuất và duy trì tiêu chuẩn 3 Không đòi hỏi sự đầu tư cực lớn. Thành công của TràThanh Nhiệt Dr Thanh chứng minh sản phẩm Việt hoàn toàn đủ sức vươn mình ra thế giới khi dám đầu tư công nghệ và bảo vệ cam kết “sạch” tự nhiên”.

Từ đam mê và khát vọng sản xuất thức uống thảo mộc thuần Việt, tốt cho sức khỏe người tiêu dùng từ 17 năm trước của Tân Hiệp Phát, Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh không chỉ thanh lọc cơ thể, giúp hàng triệu người tiêu dùng Việt tươi mát mỗi ngày mà còn là một trong những sản phẩm tiêu biểu của đồ uống Việt trên bản đồ thế giới. Câu chuyện “dám khác biệt để phụng sự người tiêu dùng” của Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh là minh chứng: khi khát vọng đủ lớn, tiêu chuẩn đủ cao, một chai Trà Việt hoàn toàn có thể làm nên dấu ấn trên toàn cầu.

Bùi Huy