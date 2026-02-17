Tục rước lửa đêm giao thừa là nét đẹp truyền thống của người dân thôn Đằng Chương. Mỗi khi thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới cận kề, người dân từ khắp các ngõ xóm lại nô nức tụ về đình làng để tham gia nghi lễ linh thiêng này.

Theo quan niệm, ngọn “lửa Thánh” được xin từ đình làng tượng trưng cho sự khởi đầu mới, mang theo may mắn, bình an và tài lộc cho cả gia đình. Vì thế, ai nấy đều háo hức chờ đến thời khắc giao thừa để rước lửa về nhà.

Công tác chuẩn bị cho nghi lễ được người dân thực hiện từ trước đó vài ngày. Mỗi gia đình đều tự chuẩn bị cây đuốc làm từ thanh tre hoặc gỗ chắc, đầu quấn vải, cố định bằng dây thép rồi tẩm dầu hỏa để giữ lửa cháy lâu, không bị tắt trên đường mang về.

Các cụ cao niên trong làng cho biết, theo quan niệm, gia đình nào rước được “lửa Thánh” về nhà nhanh nhất, sớm nhất làng thì cả năm mới sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Vì vậy, các thanh niên khỏe mạnh trong làng thường được giao nhiệm vụ rước lửa, nhanh chóng mang ngọn lửa thiêng về nhà trong đêm giao thừa.

Tại đình thôn Đằng Chương, khi thời khắc giao thừa điểm, sau phần nghi lễ, ông từ (người trông coi đình) sẽ trịnh trọng rước ngọn lửa thiêng từ điện thờ ra châm vào vạc dầu lớn đặt giữa sân đình.

Ngọn lửa bùng lên, những thanh niên trai tráng tay cầm sẵn những cây đuốc dài, háo hức tiến lại gần để xin lửa.

Khi vừa lấy được ngọn lửa thiêng, họ giơ cao cây đuốc rồi nhanh chóng tỏa ra các hướng, chạy thật nhanh về nhà.

Ông Phạm Trọng Thuỷ (thôn Đằng Chương) cho biết, tục rước lửa đêm giao thừa đã tồn tại hàng trăm năm. Sau khi rước lửa về, các gia đình sẽ thắp hương gia tiên, nhóm bếp đầu năm và cầm đuốc đi quanh nhà với mong muốn xua đuổi điều xui rủi, đón chào một năm mới bình an, may mắn.

Ông Đỗ Văn Giáp, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Vạn Thắng, cho biết tục rước lửa đêm giao thừa là nét văn hóa tín ngưỡng lâu đời của người dân địa phương, thể hiện niềm tin và mong ước về khởi đầu may mắn cho năm mới.

Trải qua nhiều thay đổi của đời sống hiện đại, phong tục này vẫn được người dân gìn giữ và duy trì như một phần không thể thiếu trong đêm giao thừa, góp phần lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương.