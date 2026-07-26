Ngoại hình là món quà, không phải tấm vé

Mới đây, Isaac được đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. Anh nói cảm xúc đầu tiên khi biết tin là vui và biết ơn nhiều hơn tự hào, xem đây là sự ghi nhận từ khán giả đã dõi theo mình suốt chặng đường qua.

Ca sĩ Isaac.

Chia sẻ với VietNamNet, Isaac nêu quan điểm: "Ngoại hình chỉ là món quà, không phải tấm vé cho sự nghiệp". Theo anh, vẻ ngoài có thể giúp một nghệ sĩ gây ấn tượng ở lần gặp đầu tiên nhưng để khán giả ở lại và đồng hành lâu dài vẫn phải là thái độ làm nghề, sự nghiêm túc và giá trị mang đến qua từng sản phẩm.

Hiện tại, Isaac không còn đặt áp lực phải giữ hình ảnh theo một khuôn mẫu nào, thay vào đó anh quan tâm nhiều hơn đến việc giữ gìn sức khỏe và năng lượng để làm việc lâu dài vì tin rằng khi sống tích cực thì điều đó sẽ tự nhiên phản chiếu ra bên ngoài.

Ngoài ánh đèn sân khấu, Isaac cho biết mình là người hướng về gia đình. Nếu không có lịch làm việc, anh thích bắt đầu ngày mới thật chậm: thức dậy lúc 6 giờ sáng dù có lịch trình hay không, uống một ly nước ấm, tập thể dục, pha cà phê, nghe nhạc, thiền, nấu ăn, bàn công việc với ê-kíp rồi xem phim trước khi ngủ. Những việc bình dị ấy giúp anh nạp lại năng lượng sau những ngày làm việc liên tục.

Dù ba mẹ hiện sống tại Mỹ, em gái ở Cần Thơ, còn bản thân sống và làm việc tại TPHCM, gần như tối nào Isaac cũng gọi điện về hỏi thăm ba mẹ trước khi ngủ. Có những cuộc gọi không nói gì nhiều, chỉ hỏi hôm nay ăn gì, sức khỏe ra sao nhưng với anh như vậy là đủ để cảm thấy kết nối và bình yên. Gia đình vẫn luôn là nơi đầu tiên anh muốn chia sẻ mỗi khi vui hay áp lực.

Không có suy nghĩ sẽ đi tìm tình yêu nữa

Isaac có những chia sẻ hiếm hoi về quan điểm tình cảm ở thời điểm hiện tại. Anh thừa nhận góc nhìn về tình yêu và hạnh phúc của mình đã thay đổi rất nhiều so với thời ngoài 20 tuổi. Nếu trước đây dễ bị thu hút bởi những cảm xúc mãnh liệt hay điều mới mẻ, Isaac giờ đây tin rằng một mối quan hệ bền vững cần nhiều hơn sự thấu hiểu, đồng hành và tôn trọng lẫn nhau.

Ở tuổi 38, Isaac không còn tìm kiếm tình yêu mà để mọi thứ đến tự nhiên, chọn sống chậm lại và lắng nghe cảm xúc của chính mình.

"Ở tuổi này, Isaac không có suy nghĩ sẽ đi tìm tình yêu nữa, mà Isaac muốn để mọi thứ xảy ra tự nhiên nhất có thể. Isaac tin vào chữ duyên lắm", nam ca sĩ bộc bạch với VietNamNet. Isaac khẳng định nếu một ngày tình yêu đến, đó sẽ là một điều rất đẹp nhưng không phải là điều anh cố gắng tìm kiếm bằng mọi giá.

Tiết lộ về không gian sống, Isaac chọn phong cách tối giản, gọn gàng và nhiều ánh sáng, là nơi anh tìm về sau những chuyến di chuyển và gặp gỡ liên tục. Trong nhà có một góc nhỏ đặc biệt lưu giữ quà của người hâm mộ, kỷ vật từ những chuyến đi và ảnh gia đình - nơi nhắc anh nhớ mình bắt đầu từ đâu.

Isaac dành thời gian nghỉ ngơi, cân bằng bằng thiền định, tập thể dục, đọc sách và tin rằng sự bình yên cùng tinh thần khỏe mạnh mới là điều giúp mình đi được đường dài trong nghề.

Nam ca sĩ biểu diễn tại sự kiện ''Một ngày khám phá Đài Loan cùng Isaac'':

Ảnh, video: NVCC