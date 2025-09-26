Blanca City chính thức ra mắt thị trường vào tháng 6/2025. Ảnh: Sun Group

Điểm đến hội tụ tinh hoa đô thị - du lịch - nghỉ dưỡng

Blanca City trải dài trên quy mô 96 ha, được Sun Property (thành viên Sun Group) định vị là một đô thị kiểu mẫu, nơi giao thoa giữa không gian sống, nghỉ dưỡng và đầu tư. Sự kiện ra mắt hai tòa tháp B6, B7 càng củng cố sức hút của dự án, mở ra cơ hội cho cư dân và nhà đầu tư đón đầu làn sóng phát triển hạ tầng và du lịch đang bùng nổ tại Vũng Tàu.

Đặc biệt, hai tòa tháp mới sẽ được vận hành bởi thương hiệu quốc tế danh tiếng, tích hợp hệ thống đặt phòng toàn cầu và cộng đồng hội viên rộng khắp. Nhờ đó, chủ sở hữu vừa có thể tận hưởng đặc quyền nghỉ dưỡng, vừa nhận dòng tiền khai thác ổn định mà không cần trực tiếp quản lý. Căn hộ cũng được bảo dưỡng định kỳ, giữ trọn giá trị lâu dài và gia tăng tính thanh khoản trên thị trường.

Blanca B6 và B7 tọa lạc tại vị trí đắc địa bậc nhất trong phân khu cao tầng, mang đến tầm nhìn “song hải” độc đáo. Từ ban công căn hộ, cư dân có thể chiêm ngưỡng bình minh trên biển Bãi Sau hay đắm mình trong hoàng hôn trải dài nơi Mũi Nghinh Phong và sân golf quốc tế.

Trong xu hướng toàn cầu, căn hộ ven biển luôn được xem là tài sản hiếm, gia tăng giá trị bền vững nhờ khan hiếm quỹ đất và lợi thế cảnh quan. Blanca City vì thế trở thành lựa chọn hấp dẫn, vừa để an cư, vừa để đầu tư sinh lời dài hạn.

Tên gọi “Blanca” xuất phát từ tiếng Latin nghĩa là “trắng”, gợi nhắc đến sự tinh khôi và thanh lịch. Ngôn ngữ kiến trúc do Aedas - đơn vị danh tiếng toàn cầu thiết kế, lấy cảm hứng từ những cánh buồm từng cập bến Vũng Tàu, tạo nên biểu tượng mềm mại, hiện đại và đầy sức sống.

Nội thất bàn giao của các căn hộ được thực hiện bởi Ong&Ong (Singapore) với hai phong cách chủ đạo: “Rẽ sóng” cho căn studio, sử dụng gam xanh biển và chất liệu bản địa như gốm, vải dệt, mang hơi thở vùng duyên hải; và “lưới đầy” cho căn hộ 1-2 phòng ngủ, kết hợp vàng cát, xanh ngọc để tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên biển cả.

Chủ đầu tư cũng trang bị hệ thống khóa thông minh kết nối wifi, an ninh QR code và các giải pháp công nghệ hiện đại, đáp ứng nhu cầu lưu trú linh hoạt từ an cư lâu dài đến khai thác ngắn hạn.

Hệ sinh thái tiện ích “tất cả trong một”

Blanca City được phát triển như một đô thị nghỉ dưỡng đa trải nghiệm. Cư dân Blanca B6, B7 không chỉ thừa hưởng các tiện ích cao cấp riêng trong phân khu mà còn kết nối trực tiếp đến hệ sinh thái giải trí - văn hóa - thương mại của toàn dự án.

Tiện ích trên cao gồm có Café & vườn thượng uyển, hồ bơi vô cực, skybar, nhà hàng rooftop… mang đến trải nghiệm thư giãn, giải trí đẳng cấp. Ngay dưới chân tòa tháp là dãy shophouse thương mại, khu F&B sầm uất, công viên nước Sun World rộng 15ha với hơn 20 trò chơi hấp dẫn.

Không gian nghỉ dưỡng ven biển có bãi biển riêng dài gần 1km, trung tâm thương mại hướng biển, biệt thự thương mại Casa Grand Villa… Cùng với đó là tiện ích đa dạng: từ giáo dục, y tế đến văn hóa, mua sắm và giải trí, đảm bảo cư dân tận hưởng một cuộc sống tiện nghi trọn vẹn ngay trong lòng dự án.

Việc ra mắt Blanca B6 và B7 đánh dấu sự tiếp nối sau thành công của các tòa tháp B1, B2, B3. Khi hoàn thiện, phân khu cao tầng Blanca sẽ gồm 6 tòa tháp, tất cả đều sở hữu tầm nhìn hướng biển - yếu tố khẳng định giá trị lâu dài của bất động sản.

Không chỉ đơn thuần là nơi an cư, Blanca City còn được kỳ vọng trở thành trung tâm kinh tế - du lịch - văn hóa mới của Vũng Tàu, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị và khẳng định vị thế Sun Group trên bản đồ phát triển đô thị biển Việt Nam.

Bích Đào