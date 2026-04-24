Ban đầu, nhiều người vẫn hoài nghi về chất lượng cũng như hiệu năng thực tế của một sản phẩm "táo khuyết" ở phân khúc phổ thông. Tuy nhiên, sau quá trình sử dụng, sản phẩm dường như đã chứng minh được những giá trị vượt xa so với người dùng mong đợi.

Thiết kế nhôm nguyên khối cao cấp và mỏng nhẹ

Mặc dù thuộc phân khúc giá dễ tiếp cận, trải nghiệm mở hộp của máy hoàn toàn giống hệt như những dòng máy tính xách tay cao cấp nhất của hãng. Thân máy được hoàn thiện từ chất liệu nhôm nguyên khối tái chế, mang lại cảm giác liền mạch và chắc chắn từ mặt lưng, cạnh hông cho đến phần đáy máy. Khi đặt lên bàn cân với các đối thủ chạy Windows trong cùng tầm giá vốn thường sử dụng lớp vỏ bằng nhựa, thiết kế kim loại của chiếc MacBook Neo tỏ ra vượt trội hơn hẳn về sự cứng cáp và sang trọng.

Bên cạnh đó, thiết bị rất mỏng nhẹ, lý tưởng cho những sinh viên hay nhân viên văn phòng phải thường xuyên mang máy di chuyển trên xe máy, xe buýt hoặc bỏ gọn vào ba lô mỗi ngày. Máy cũng cung cấp nhiều tùy chọn màu sắc trẻ trung như vàng, bạc, hồng và xanh indigo, rất bắt mắt và phù hợp với gu thẩm mỹ đa dạng của người dùng trẻ.

MacBook Neo với ngoại hình ấn tượng, mỏng nhẹ tích hợp di chuyển. Ảnh: Apple.

Màn hình sắc nét và trải nghiệm nhập liệu mượt mà

Chất lượng hiển thị luôn là điểm mạnh của hệ sinh thái Apple và chiếc máy này cũng không phải ngoại lệ. Máy sở hữu màn hình Liquid Retina với độ phân giải đạt mức 2K+, độ sáng lên tới 500 nits và hỗ trợ hiển thị 10-bit màu rực rỡ. Nhờ mật độ điểm ảnh đạt ngưỡng 213 đến 216 ppi, các chi tiết văn bản và hình ảnh hiển thị trên màn hình vô cùng mịn màng. Dù phần viền màn hình xung quanh vẫn còn khá dày, nhưng chúng được thiết kế cân đối và có màu đen sâu, giúp mặt trước tổng thể trông không bị cũ kỹ.

Về thao tác nhập liệu, hệ thống bàn phím Magic Keyboard được thiết kế nhô cao, mang lại hành trình phím sâu và độ nảy tốt. Phần bàn rê chuột (trackpad) sử dụng cơ chế nhấn vật lý đa điểm (multi-touch) thay vì cảm ứng lực, có độ lún sâu hơn một chút nhưng độ chính xác và cảm giác lướt chạm vẫn giữ được đẳng cấp mượt mà đặc trưng.

Ảnh: Apple

Sức mạnh từ chip A18 Pro và thời lượng pin ấn tượng

Hiệu năng của máy được cung cấp bởi con chip A18 Pro, một bộ vi xử lý ban đầu được thiết kế cho các dòng điện thoại cao cấp nhưng sức mạnh thực tế lại cực kỳ đáng gờm. Trong các tác vụ học tập và làm việc văn phòng, máy có thể xử lý trơn tru các bảng tính Excel lên tới 800.000 dòng, chạy mượt mà các công cụ thiết kế như Canva hay thậm chí là các phần mềm machine learning phức tạp. Dù dung lượng RAM chỉ ở mức 8GB và không cho phép nâng cấp thêm, nhưng nhờ khả năng quản lý bộ nhớ thông minh, hệ thống vẫn có thể mở song song 10 tab trình duyệt cùng lúc mà không bị giật lag.

Bên cạnh sức mạnh xử lý, thời lượng pin là một lợi thế lớn. Với cường độ sử dụng các tác vụ lướt web, nghe nhạc với độ sáng màn hình ở mức tối đa, thiết bị có thể hoạt động bền bỉ từ 7 đến 8 tiếng đồng hồ liên tục. Điều này giúp người dùng có thể yên tâm mang máy đi học, đi làm cả ngày mà không cần bận tâm đến việc tìm ổ cắm sạc.

Một số hạn chế

Với một mức giá dễ tiếp cận, việc sản phẩm bị cắt giảm một số tính năng là điều có thể hiểu. Cấu hình RAM 8GB khiến máy không xử lý tốt các tác vụ đồ họa 3D nặng nề hay chỉnh sửa video chuyên nghiệp. Màn hình của máy chỉ hỗ trợ tần số quét 60Hz và hệ thống bàn phím cũng không được trang bị đèn nền chiếu sáng. Thêm vào đó, dù có hai cổng kết nối USB-C, nhưng người dùng cần lưu ý rằng chỉ có một cổng đạt chuẩn USB 3.2 cho tốc độ truyền dữ liệu cao, cổng còn lại chỉ dừng ở chuẩn USB 2.0 cơ bản.

Ảnh: Apple.

Giá bán chỉ từ 15,99 triệu đồng

Với thiết kế xuất sắc, màn hình đẹp và hiệu năng ổn định, chiếc máy này được đánh giá là có thể đáp ứng trọn vẹn và vượt mức kỳ vọng đối với nhu cầu học tập, làm việc văn phòng hàng ngày.

Sản phẩm hiện đang được phân phối chính hãng tại hệ thống Thế Giới Di Động với mức giá ưu đãi, chỉ từ 15,99 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng khi mua sắm còn được hỗ trợ chương trình trả chậm 0% linh hoạt, cam kết không phát sinh thêm bất kỳ khoản phụ phí nào.

(Nguồn: Thế giới di động)