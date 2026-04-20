Theo các nguồn tin, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ ra mắt vào cuối năm nay, cùng với phiên bản cao cấp hơn là iPhone Ultra.

Trong khi mẫu Ultra được cho là chỉ có hai màu cơ bản đen và trắng ở thế hệ đầu, dòng Pro lại tập trung mạnh vào yếu tố màu sắc nhằm tạo sự khác biệt.

Các tùy chọn màu sắc cho iPhone 18 Pro đầy hứa hẹn. Ảnh: Macworld

Các thông tin rò rỉ gần đây cho thấy dòng Pro sẽ có ba tùy chọn màu chính gồm xám đậm (Dark Gray), đỏ cherry đậm (Dark Cherry) và xanh nhạt (Light Blue).

Ngoài ra, một phiên bản màu bạc cũng đang được cân nhắc, dù chưa chắc chắn sẽ xuất hiện khi sản phẩm chính thức lên kệ.

Bức ảnh rò rỉ thực chất là phần cụm camera phía sau, nhưng cũng đủ để hình dung tổng thể thiết kế.

Điểm đáng chú ý là Apple dường như đang cố gắng giảm thiểu sự chênh lệch màu sắc giữa khung máy và mặt kính lưng, vốn là khu vực hỗ trợ sạc không dây.

Điều này có thể giúp thiết bị trông đồng nhất và cao cấp hơn khi nhìn từ mọi góc độ.

Hai thay đổi đáng giá: Sự trở lại của “đen” và màu sắc có chiều sâu

Trong số các tùy chọn mới, xám đậm được xem là điểm nhấn quan trọng nhất. Đây là màu gần với đen nhất mà người dùng có thể kỳ vọng, đặc biệt sau khi màu đen truyền thống bị loại bỏ trên thế hệ iPhone 17 Pro trước đó.

Sự thiếu vắng này từng khiến không ít người dùng thất vọng và nay dường như đã được khắc phục phần nào.

Trong khi đó, đỏ cherry đậm lại mang đến một phong cách hoàn toàn khác. Không quá nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng màu sắc này tạo chiều sâu và sự cuốn hút khi quan sát kỹ hơn.

Đây là kiểu màu “càng nhìn càng đẹp”, phù hợp với người dùng muốn khác biệt nhưng vẫn giữ được sự tinh tế.

Dù vậy, những ai kỳ vọng một phiên bản đen hoàn toàn có thể sẽ phải tiếp tục chờ đợi trong tương lai.

Có thể thấy rõ rằng Apple đang ngày càng đầu tư nghiêm túc vào yếu tố màu sắc cho các dòng iPhone cao cấp.

Từ những gam màu như Desert Titanium, Ultramarine cho đến Cosmic Orange và giờ là Dark Cherry, hãng đang chứng minh khả năng tạo xu hướng trong thiết kế.

Ảnh rò rỉ về cụm camera sau của iPhone 18 Pro với các màu sắc mới. Ảnh: Ice Universe

Đặc biệt, Dark Cherry được đánh giá là một trong những màu sắc đẹp nhất từng xuất hiện trên iPhone trong nhiều năm trở lại đây. Thậm chí, nó đủ sức cạnh tranh với phiên bản màu đen, vốn luôn là lựa chọn an toàn và phổ biến nhất.

Trong bối cảnh iPhone 18 Pro không mang quá nhiều thay đổi đột phá về phần cứng, việc cải tiến màu sắc có thể là yếu tố then chốt giúp sản phẩm thu hút người dùng.

Nếu những hình ảnh rò rỉ là chính xác, đây có thể là một trong những thế hệ iPhone có thiết kế “đáng nhìn” nhất trong thời gian gần đây.

(Theo PhoneArena)