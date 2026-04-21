John Ternus, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng 51 tuổi của Apple, đã được chỉ định làm người kế nhiệm CEO Tim Cook, có hiệu lực từ ngày 1/9.

Ông Cook sẽ trở thành Chủ tịch điều hành của hội đồng quản trị và tiếp tục giữ chức CEO xuyên suốt mùa hè để chuẩn bị cho quá trình chuyển giao.

"Được làm CEO của Apple và được tin tưởng dẫn dắt một công ty phi thường như vậy là đặc quyền lớn nhất trong cuộc đời tôi", ông Cook chia sẻ trong một tuyên bố. "Tôi yêu Apple bằng cả sinh mạng", đồng thời nói thêm rằng Ternus sở hữu "trí tuệ của một kỹ sư, tâm hồn của một nhà đổi mới và trái tim để lãnh đạo với sự chính trực và danh dự".

John Ternus (trái) và Tim Cook. Ảnh: Apple

Các nhà quan sát trong ngành và những người nội bộ Apple từ lâu đã xem Ternus là ứng viên sáng giá nhất để tiếp quản một trong những công ty công nghệ giá trị nhất thế giới.

Nhận định này phù hợp với báo cáo từ Mark Gurman của Bloomberg, người có nhiều năm đưa tin chính xác về Apple nhờ các nguồn tin sâu rộng trong công ty.

John Ternus là ai?

Theo hồ sơ LinkedIn, Ternus đã gia nhập nhóm thiết kế sản phẩm của Apple vào năm 2001 và giám sát kỹ thuật phần cứng cho hầu hết các sản phẩm chủ lực hiện tại của công ty. Dấu ấn của ông xuất hiện trên mọi thế hệ iPad, dòng iPhone mới nhất và AirPods.

Ông đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi của máy Mac sang chip Apple Silicon. Ông cũng giữ vai trò nổi bật trong các bài thuyết trình chính gần đây nhất của hãng, giới thiệu các sản phẩm như mẫu iPhone Air mới.

"Ông ấy là một người có tầm nhìn xa, những đóng góp cho Apple trong suốt 25 năm qua là không thể đếm xuể và không còn nghi ngờ gì nữa, ông chính là người phù hợp nhất để đưa Apple tiến vào tương lai", ông Cook khẳng định.

Đội ngũ quan hệ công chúng của Apple cũng đã bắt đầu "đưa Ternus vào tâm điểm chú ý", Gurman cho biết, báo hiệu công ty có thể đang chuẩn bị cho một cuộc chuyển giao quyền lực dần dần.

Ngoài các sự kiện ra mắt sản phẩm, Ternus đã đảm nhận những trách nhiệm vượt xa kỹ thuật phần cứng truyền thống, gây ảnh hưởng đến lộ trình sản phẩm, tính năng và các quyết định chiến lược thường chỉ dành cho các giám đốc điều hành cấp cao.

John Ternus (phải) là người giới thiệu iPhone Air đến toàn thế giới. Ảnh: YouTube

Ở tuổi 51, Ternus bằng đúng độ tuổi của ông Cook khi nhậm chức CEO vào năm 2011, tạo tiền đề cho ít nhất một thập kỷ lãnh đạo tiếp theo.

Nền tảng kỹ thuật của ông cũng phù hợp với định hướng phát triển của Apple khi khám phá các công nghệ mới nổi như AI và thực tế hỗn hợp.

Đường đến Apple

Hành trình vươn tới đỉnh cao tại Apple của Ternus bắt đầu tại Đại học Pennsylvania, nơi ông tạo dấu ấn cả về mặt học thuật lẫn thể thao.

Ông tốt nghiệp năm 1997 với bằng cử nhân khoa học kỹ thuật, chuyên ngành kỹ thuật cơ khí. Nhưng Ternus không chỉ tập trung vào việc học, ông còn là một vận động viên bơi lội thi đấu chuyên nghiệp.

Một bài báo năm 1994 trên tờ Daily Pennsylvanian đã tiết lộ tài năng thể thao của Ternus khi ông giành chiến thắng ở cả hai nội dung bơi sải 50m và bơi hỗn hợp cá nhân 200m tại một giải đấu của trường.

Đáng chú ý hơn, Ternus là người giữ kỷ lục vận động viên đạt danh hiệu xuất sắc mọi thời đại của đội bơi nam UPenn, đại diện cho đội bơi của trường đại học với số lần kỷ lục.

Sau khi tốt nghiệp, Ternus gia nhập Virtual Research Systems với vai trò kỹ sư cơ khí. Dù không được biết đến rộng rãi ngày nay, Virtual Research Systems từng là một phần của làn sóng thực tế ảo thời kỳ đầu những năm 1980 và 1990, chuyên nghiên cứu các loại kính thực tế ảo và công nghệ nhập vai.

Khoảng thời gian 4 năm này đã giúp Ternus tiếp xúc với công nghệ hiển thị tiên tiến và giao diện người-máy - những kinh nghiệm vô giá cho quá trình phát triển các sản phẩm như Apple Vision Pro sau này.

Ternus gia nhập đội ngũ thiết kế sản phẩm của Apple vào năm 2001, tại một thời khắc bản lề trong lịch sử công ty.

Steve Jobs vừa trở lại, dòng iMac đã hồi sinh công ty và “táo khuyết” đang chuẩn bị ra mắt các sản phẩm sẽ tái định hình toàn bộ ngành công nghiệp.

Bắt đầu với tư cách là một thành viên tương đối trẻ trong nhóm thiết kế, Ternus ban đầu phụ trách các màn hình Mac rời.

Đến năm 2013, Ternus được thăng chức làm Phó chủ tịch kỹ thuật phần cứng, giám sát quá trình phát triển AirPods, Mac và iPad. Danh mục quản lý của ông mở rộng vào năm 2020 khi ông phụ trách kỹ thuật phần cứng cho iPhone, mảng trước đây do Dan Riccio trực tiếp quản lý.

Khi Riccio từ nhiệm vào tháng 1/2021 để tập trung cho dự án Apple Vision Pro, Ternus được thăng chức làm Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng, chính thức trở thành thành viên ban lãnh đạo cấp cao của Apple.

Ternus cũng xuất hiện nhiều hơn tại các sự kiện ra mắt sản phẩm và sự kiện ngành, trở thành người thuyết trình thường xuyên tại các sự kiện chính của công ty.

Ông là người công bố các bản nâng cấp của iMac và MacBook Pro, giới thiệu iPad Pro 2018, ra mắt iMac Pro và trình làng chiếc Mac Pro 2019.

Quan trọng hơn, Ternus chính là người chịu trách nhiệm giới thiệu kiến trúc Apple Silicon với thế giới, cũng như mẫu iPhone Air mới.

"Ternus thực sự nổi bật", Gurman viết. "Ông ấy có sức hút, được những người trung thành với Apple đánh giá cao và được ông Cook tin tưởng giao thêm nhiều trọng trách. Vị giám đốc này đã vươn lên thành người ra quyết định chính về lộ trình sản phẩm, tính năng và chiến lược, mở rộng tầm ảnh hưởng vượt khỏi phạm vi truyền thống của một người đứng đầu bộ phận phần cứng".

"Khi Apple bắt đầu mở bán dòng iPhone 17, chính Ternus là người đã trực tiếp đón khách hàng vào cửa hàng của hãng trên phố Regent ở London (vai trò mà ông Cook từng đảm nhận tại địa điểm Fifth Avenue của Apple)", Gurman chia sẻ thêm.

Việc lựa chọn Ternus thể hiện định hướng ưu tiên thăng chức từ nội bộ thay vì tìm kiếm giới lãnh đạo bên ngoài của Apple.

Động thái này cũng báo hiệu sự chuyển dịch sang việc ưu tiên đổi mới công nghệ thay vì chỉ tập trung vào sự xuất sắc trong vận hành, trong bối cảnh công ty đang nỗ lực tiếp thêm sinh lực cho các danh mục sản phẩm ngoài iPhone - vốn đang tạo ra phần lớn doanh thu.

Những khó khăn của công ty với Apple Vision Pro và nỗ lực cạnh tranh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo cho thấy giới lãnh đạo kỹ thuật có thể chính xác là điều Apple cần cho chương tiếp theo.

(Theo Fortune, Apple)