Trong cuộc thi bánh ngọt và bánh mì quốc tế Battle of the Pastry & Bakery Chefs 2025 tại Penang (Malaysia) với sự góp mặt của hơn 400 đầu bếp đến từ nhiều quốc gia châu Á, Chef Sầm Thị Vân đã xuất sắc giành Huy chương Đồng hạng mục Petits Fours or Pralines Formation. Huy chương Đồng tại Penang lần này không chỉ khẳng định kỹ năng, mà còn là minh chứng cho tinh thần học hỏi không ngừng của một người nghệ nhân tâm huyết. “Nghề bánh không bao giờ có điểm dừng. Mỗi thử thách, mỗi cuộc thi là cơ hội để tôi làm mới bản thân, truyền cảm hứng cho thế hệ sau”, Chef Vân chia sẻ.

Chef Sầm Thị Vân - giảng viên kỳ cựu của Trung tâm Tân Nhất Hương giành Huy chương Đồng ở một trong những hạng mục khó - Petits Fours or Pralines Formation.

“Tôi muốn bước ra khỏi vùng an toàn”

Ở tuổi 47, sau hơn 25 năm theo nghề bánh và hơn 13 năm giảng dạy, lần đầu tiên Chef Sầm Thị Vân quyết định dự thi quốc tế. Khi được hỏi về lý do, chị chia sẻ: “Trước đây tôi từng được mời đi thi nhưng công việc dạy học và nghiên cứu công thức tại Tân Nhất Hương quá bận rộn.

Năm nay, tôi cảm thấy mình nên thử bước ra khỏi ‘vùng an toàn’, tìm kiếm trải nghiệm mới và học hỏi xu hướng từ các nước bạn. Tôi cũng muốn đối diện áp lực thực tế để có thêm chất liệu giảng dạy cho học viên. Thú thật, tôi đi thi với tâm thế học hỏi, không đặt kỳ vọng về giải thưởng. Vì vậy khi được Huy chương Đồng, cảm xúc của tôi là bất ngờ xen lẫn hạnh phúc.”

Hạng mục Petits Fours or Pralines Formation được đánh giá là một trong những phần thi khó, bởi thí sinh phải thực hiện bộ sưu tập 6 loại bánh nhỏ xíu, mỗi chiếc chỉ nặng 8-14g, hoàn toàn thủ công, đòi hỏi kỹ thuật, sự khéo léo và sáng tạo tối đa. “Ngay từ khâu chuẩn bị ở Việt Nam, tôi đã thử đi thử lại công thức nhiều lần. Nhưng khi bước vào thi, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Nhiều nguyên liệu tôi mang theo không phù hợp hoặc không sử dụng được. Tôi phải pha chế lại từ đầu, điều chỉnh công thức ngay tại chỗ. Thậm chí, tôi quên chuẩn bị mô hình trưng bày, điều kiện bắt buộc để được chấm điểm hình thức, nên phải ‘chữa cháy’ tại hiện trường”, chị chia sẻ.

Từ giám khảo đến thí sinh - cú “reset” đầy cảm xúc

Từng nhiều lần làm giám khảo tại các cuộc thi trong nước, đây là lần đầu tiên Chef Sầm Thị Vân thi đấu quốc tế. Chị miêu tả trải nghiệm này “rất khác biệt”: “Khi là giám khảo, mình quan sát và đánh giá. Nhưng khi bước vào cuộc thi với tư cách thí sinh, cảm giác hồi hộp, áp lực hoàn toàn khác. Tôi thấy mình như quay lại những ngày đầu mới vào nghề, phải vận dụng mọi kỹ thuật, sáng tạo trong một khoảng thời gian rất ngắn. Trải nghiệm đó khiến tôi trẻ lại và có thêm động lực làm mới tư duy.”

Đây là lần đầu cuộc thi được tổ chức chuyên biệt cho lĩnh vực bánh ngọt và bánh mì, dưới sự giám sát của Worldchefs - tổ chức nghề nghiệp toàn cầu uy tín bậc nhất trong ngành ẩm thực, với thành viên ở hơn 100 quốc gia. Ban giám khảo gồm những tên tuổi lớn như Chef Kenny Kong (Singapore), Chef Willment Leong (châu Á), Chef Audee Cheah (Malaysia).

Trong đó, Trung tâm Tân Nhất Hương có 4 giảng viên tham gia, mang về 4 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, góp phần quan trọng vào chiến thắng chung của đoàn Việt Nam.

Tân Nhất Hương Group là đơn vị tài trợ toàn bộ nguyên liệu kem trang trí cho các phần thi của đoàn Việt Nam. Các thí sinh đến từ Việt Nam đều đánh giá cao chất lượng kem của Tân Nhất Hương, đặc biệt là dòng kem Silver với kết cấu mượt, dễ thao tác, độ bền tốt, giúp thợ bánh tạo hình chính xác và thẩm mỹ cao cho các tác phẩm dự thi.

Hơn hai thập kỷ song hành cùng ngành F&B, Tân Nhất Hương Group là doanh nghiệp Việt Nam tiên phong trong lĩnh vực sản xuất và phân phối nguyên phụ liệu ngành bánh và pha chế. Hiện nay, Tân Nhất Hương sở hữu hệ sinh thái toàn diện bao gồm: sản xuất kem và nguyên phụ liệu làm bánh và pha chế, đào tạo nghề bánh - pha chế, chuỗi siêu thị cung cấp nguyên - phụ liệu và dụng cụ cho ngành bánh - pha chế. Tân Nhất Hương mang đến giải pháp đồng bộ, chất lượng cao, từng bước trở thành người bạn đồng hành của cộng đồng làm bánh và pha chế cũng như các chuỗi tiệm bánh, quán cà phê, nhà hàng và các doanh nghiệp.

Phương Dung