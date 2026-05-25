Giữa bối cảnh thị trường F&B cạnh tranh gay gắt, xu hướng ẩm thực vì sức khỏe đang được đa số khách hàng lựa chọn, nhà hàng RASA được đánh giá là điểm đến quen thuộc của những thực khách theo đuổi lối sống lành mạnh.

Đại diện thương hiệu cho biết, nước lẩu tại đây thuần chay và được ninh hoàn toàn 100% từ rau củ quả tự nhiên, kết hợp cùng nguồn nguyên liệu rau - nấm thanh sạch được chọn lọc khắt khe. Việc chú trọng vào giá trị dinh dưỡng nguyên bản không chỉ là cách RASA phục vụ một bữa ăn, mà còn là cam kết đồng hành cùng sức khỏe của người tiêu dùng.

Lan tỏa thông điệp bảo vệ sức khỏe qua chiến dịch "Nụ Cười Hồng 2026"

Ngày 19/5/2026, tại chi nhánh số 90 - 92 Mạc Đĩnh Chi, P. Tân Định, TP. HCM, RASA đã phối hợp cùng hai đối tác là ICOOL, SUSHI TACO và Bệnh viện Truyền máu – Huyết học TP.HCM tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện “Nụ Cười Hồng 2026”.

Với thông điệp “Chia sẻ giọt hồng - Nhân lên sự sống”, ngày hội đã nhận được nhiều sự hưởng ứng. Ngay từ sáng sớm, không khí tại nhà hàng RASA đã ngập tràn năng lượng tích cực khi đón tiếp các bạn tình nguyện viên. Đặc biệt, chương trình không chỉ thu hút tập thể cán bộ nhân viên của ba đơn vị tham gia, mà còn có rất nhiều khách hàng thân thiết biết thông tin và tìm đến chung tay sẻ chia.

Nếu buffet lẩu rau nấm là cách RASA chăm chút cho trải nghiệm của thực khách bằng hương vị thanh nhẹ, nguyên liệu chọn lọc và tinh thần ăn uống cân bằng, thì “Nụ Cười Hồng 2026” là cách thương hiệu đưa tinh thần “ngon và lành” ra khỏi không gian nhà hàng, hướng đến những giá trị sẻ chia rộng hơn trong cộng đồng.

