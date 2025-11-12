Khu vực Hokuriku Shinetsu là sự kết hợp của 2 vùng đất Hokuriku và Shinetsu. Trong đó, Hokuriku được biết đến là một trong những nơi có lượng tuyết rơi nhiều nhất thế giới; Shinetsu lại được bao quanh bởi dãy Alps hùng vĩ và phủ đầy tuyết trắng mỗi mùa đông. Ngược lại, Tokai nằm bên bờ Thái Bình Dương có khí hậu ấm áp, ít tuyết và mùa đông dễ chịu với nhiều ngày nắng đẹp.

Không chỉ sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên, mà văn hoá, ẩm thực truyền thống của 2 vùng đất trên cũng hứa hẹn mang đến trải nghiệm khó quên trong hành trình khám phá Nhật Bản. Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật bản (JNTO) giới thiệu 3 địa điểm du lịch nổi bật tại Hokuriku Shinetsu và Tokai đến độc giả.

Thị trấn cổ Hida Furukawa

Từ cuối tháng 12, thị trấn cổ Hida Furukawa thường có nhiều ngày trong lành được bao phủ bởi tuyết trắng. Dọc dòng sông Seto, dãy nhà kho tường trắng lâu đời và con đường lát đá phủ một lớp tuyết dày, làm nổi bật thêm vẻ đẹp cổ kính.

Hida Furukawa còn được biết đến như nguồn cảm hứng cho bối cảnh trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Your Name, và du khách thường tìm đến các địa danh quen thuộc như ga Furukawa hay đền Keta Wakamiya để sống lại những khung cảnh trong phim.

Dạo bước mùa đông nơi thị trấn cổ, đắm chìm trong tuyết trắng cổ tích.

Tại Hida Furukawa, vào ngày 15/1 hằng năm sẽ diễn ra sự kiện Santera Mairi, đây được xem là hoạt động kết duyên cho nam thanh nữ tú. Mang theo những điều ước, người tham gia sự kiện sẽ lần lượt ghé thăm ba ngôi chùa, tạo nên bầu không khí ấm áp và huyền ảo. Dọc theo dòng sông Seto, hoạt động thắp nến Senbon Rosoku làm bừng sáng cả không gian bằng những ngọn nến Nhật Bản truyền thống với hai màu trắng và đỏ, được làm tại Hida Furukawa. Theo phong tục, nến trắng là để gửi gắm điều ước, còn nến đỏ thể hiện lòng biết ơn khi ước nguyện thành hiện thực.

Về ẩm thực, vùng Hida được biết đến là cái nôi của thương hiệu bò Hida, một trong những thương hiệu thịt bò danh tiếng hàng đầu Nhật Bản. Du khách có thể thưởng thức các món ăn đặc sắc được chế biến từ bò Hida, cùng đặc sản địa phương như gohei mochi hay mì ramen…. Ngoài ra, thị trấn còn có nhiều hầm rượu sake lâu đời và những quán cà phê với dấu ấn rất riêng.

Bảo tàng khủng long tỉnh Fukui

Thành phố Katsuyama thuộc tỉnh Fukui là một thung lũng nằm giữa núi non trù phú và nổi tiếng với những lớp tuyết dày vào mùa đông. Từ các tầng địa chất tích tụ qua hàng triệu năm, nơi đây đã phát hiện và khai quật nhiều hóa thạch khủng long, giúp Bảo tàng khủng long tỉnh Fukui được đánh giá là một trong những bảo tàng khủng long hàng đầu thế giới.

Với hơn 50 bộ xương khủng long được trưng bày cùng các mô hình phục dựng, robot chuyển động và khu vực trưng bày địa chất và cổ sinh vật, bảo tàng mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho cả trẻ em và người lớn. Những loài khủng long được phát hiện tại tỉnh Fukui như “Fukuisaurus” và “Fukuiraptor” là điểm nhấn không thể bỏ lỡ khi ghé thăm. Ngoài ra, vào mùa tuyết rơi dày từ tháng 1 đến tháng 2, công viên bao quanh bảo tàng cũng rất được yêu thích với các trò chơi tuyết theo chủ đề khủng long.

Fukui còn có nền ẩm thực địa phương được thiên nhiên ưu ái ban tặng. Cua Echizen được đánh bắt từ vùng biển Nhật Bản giá lạnh này là một đặc sản nổi tiếng. Món mì soba Echizen truyền thống cũng rất ưa chuộng bởi sự dân dã, dễ thưởng thức.

Khu nghỉ dưỡng Gotemba Kogen Tokinosumika

Tại khu nghỉ dưỡng Gotemba Kogen Tokinosumika toạ lạc tại thành phố Gotemba, tỉnh Shizuoka, lễ hội ánh sáng quy mô lớn mang tên “Hikarinosumika” - một sự kiện thường niên vào mùa đông sẽ tiếp tục được tổ chức trong năm nay. Với chủ đề “Khu rừng kỳ diệu”, Hikarinosumika sẽ thắp sáng khoảng 5,5 triệu bóng đèn, biến khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ hướng ra núi Phú Sĩ trở nên lung linh.

Siêu lễ hội ánh sáng 2025-2026 “Hikarinosumika” sẽ được tổ chức tại Tokinosumika vào mùa đông này

Sự kiện còn nổi bật với đường hầm ánh sáng dài 300m và cây ánh sáng biểu tượng cao 20m được lấy cảm hứng từ núi Phú Sĩ. Chương trình nhạc nước laser với tia nước cao đến 150m - từng giành giải xuất sắc nhất tại Giải thưởng Chiếu sáng Quốc tế 2024 sẽ mang đến màn kết hợp mãn nhãn giữa tiết mục vũ đạo do biên đạo múa hàng đầu thế giới Shojin dàn dựng và màn trình diễn bong bóng xà phòng “Night Baburium” huyền ảo.

Được công nhận là “Di sản cảnh đêm Nhật Bản”, nơi đây đã trở thành điểm đến mùa đông lý tưởng, không chỉ thu hút các gia đình mà còn đặc biệt được ưa chuộng bởi các cặp đôi.

Ngoài ra, khuôn viên rộng lớn của khu nghỉ dưỡng được trang bị đầy đủ cơ sở lưu trú, suối nước nóng, nhà hàng, quán cà phê… ,… Du khách có thể thưởng thức những món ăn được chế biến từ nguyên liệu địa phương, đặc biệt là món lươn nổi tiếng của Shizuoka.

(Nguồn: Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật bản)