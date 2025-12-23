Trong không gian lung linh của Cung Thiếu nhi Hà Nội, Nhà hát Tuổi trẻ giới thiệu nhạc kịch Không gia đình cùng điểm nhấn đặc biệt - Lễ hội Tuyết Trắng, mở ra một hành trình nghệ thuật đa giác quan hiếm có, nơi âm nhạc, sân khấu và cảm xúc hòa quyện, chạm thẳng vào trái tim khán giả.

Điểm nhấn độc đáo và giàu trải nghiệm của chương trình chính là Lễ hội Tuyết Trắng.

Khán giả được trải qua những cảm xúc yêu thương như thế, để rồi bước vào khán phòng, từng lớp diễn của Không gia đình - chuyển thể từ kiệt tác văn học cùng tên của nhà văn Pháp Hector Malot, ra đời năm 1878 và đã lay động hàng triệu trái tim suốt hơn 1 thế kỷ qua. Đó không chỉ là câu chuyện về một cậu bé mồ côi mà là bản hùng ca về nghị lực sống, lòng nhân ái và khát vọng được yêu thương, được thuộc về.

Tác phẩm không chỉ kể câu chuyện về một cậu bé mồ côi mà là bản hùng ca về nghị lực sống.

Nhân vật Rémi - cậu bé không gia đình, bị bán cho gánh xiếc rong của cụ Vitalis, bước vào hành trình lang bạt giữa cái đói, cái rét và những chia ly khắc nghiệt. Nhưng chính trong gian khó, Rémi học cách đứng vững trên đôi chân mình, học cách hát để sống, để hy vọng và để giữ ấm trái tim. Dọc hành trình ấy, cậu tìm thấy những người thân yêu không cùng huyết thống nhưng chan chứa tình người - một định nghĩa đẹp đẽ và nhân văn về gia đình.

Lần đầu tiên được dàn dựng trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ, nhạc kịch Không gia đình do NSƯT Lê Ánh Tuyết đạo diễn, biên kịch Bùi Hồng Quế chuyển thể, đã chắt lọc tinh túy nguyên tác trong thời lượng hơn một giờ đồng hồ, tạo nên một bức tranh sân khấu cô đọng mà giàu cảm xúc.

Ra khỏi khán phòng, khán giả đều có thể trả lời câu hỏi cho riêng mình: Gia đình là gì?

Sân khấu được họa sĩ Đặng Minh Tuấn thiết kế tái hiện làng quê nước Pháp thế kỷ XIX vừa lãng mạn, vừa thấm đẫm tinh thần nhân đạo. Những nhân vật quen thuộc như cụ Vitalis, chú chó Capi hay chú khỉ Joli-Coeur hiện lên sống động, gần gũi, khiến khán giả, đặc biệt là các em nhỏ không rời mắt.

Âm nhạc là linh hồn của vở diễn. Những giai điệu cổ điển được làm mới bằng hơi thở hiện đại, ca từ tiếng Việt trau chuốt, kết hợp cùng diễn xuất, vũ đạo điêu luyện của dàn nghệ sĩ trẻ, tạo nên một dòng chảy cảm xúc liền mạch, tinh tế, không phô trương nhưng đủ sâu để lay động.

Không gia đình và Lễ hội Tuyết Trắng chính là lời nhắn nhủ nhẹ nhàng, sâu sắc: gia đình không chỉ là nơi ta sinh ra mà là nơi trái tim ta được yêu thương và thuộc về. Giữa mùa đông, khi tuyết rơi trắng trời, hành trình của Rémi thắp lên một ngọn lửa ấm, ngọn lửa của niềm tin, lòng dũng cảm và hy vọng. Và có lẽ, khi bước ra khỏi khán phòng, mỗi khán giả sẽ mang theo cho mình một câu trả lời rất riêng về hai chữ gia đình.

Ảnh: BTC