Theo báo cáo Toàn cảnh thị trường bất động sản quý 3/2025 của Batdongsan.com.vn, thị trường miền Trung duy trì nhịp tăng ổn định với mức độ quan tâm tăng 13% so với cùng kỳ 2024.

Đáng chú ý, thị trường tiếp tục ghi nhận sự chiếm ưu thế của Đà Nẵng và Khánh Hòa, hai địa phương chiếm tổng cộng 84% mức độ quan tâm toàn khu vực. Cụ thể, Đà Nẵng giữ vị trí dẫn đầu với chỉ số 100, theo sau là Khánh Hòa với chỉ số 58. Ngoài ra, các địa phương khác như Lâm Đồng (18), Quảng Nam (14) và Thanh Hóa (10) cũng ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực.

Dữ liệu về giá bán của Batdongsan.com.vn cho thấy một làn sóng dịch chuyển vốn mạnh mẽ sang các thị trường ven biển giàu tiềm năng. Điều này được thể hiện rõ nét khi Khánh Hòa dẫn đầu với mức tăng 34%; Đà Nẵng tăng 25%. Trong khi đó, Thanh Hóa và Lâm Đồng ghi nhận biên độ tăng trưởng vừa phải hơn, lần lượt là 4% và 13%.

Có thể nói, sức hấp dẫn của thị trường bất động sản ven biển được tạo nên bởi hai động lực chính: "đòn bẩy" từ du lịch và sự bứt tốc trong phát triển hạ tầng. Hiện nay, nhiều nhà phát triển đang kiến tạo những quần thể, hệ sinh thái nghỉ dưỡng "tất cả trong một” nhằm gia tăng sức hấp dẫn đối với du khách và nâng tầm giá trị bất động sản toàn khu vực.

Bên cạnh đó, việc các tuyến cao tốc huyết mạch, sân bay quốc tế và các trục đường ven biển được xây dựng và mở rộng đã giúp thu hẹp khoảng cách địa lý. Khi thời gian di chuyển từ các trung tâm kinh tế lớn đến các khu vực ven biển được rút ngắn đáng kể, nhu cầu sở hữu bất động sản nghỉ dưỡng cũng vì thế mà được thúc đẩy.

Tại thị trường Khánh Hòa, CaraWorld Cam Ranh là một dự án nổi bật với vị trí kề cận sân bay quốc tế Cam Ranh. Dự án có quy mô gần 800ha, trải dài trên 5km đường bờ biển Bãi Dài.

Phối cảnh dự án CaraWorld Cam Ranh

Dự án cung cấp hàng loạt lựa chọn lưu trú cao cấp, từ biệt thự nghỉ dưỡng riêng tư đến khách sạn và resort cao cấp. Trải nghiệm này được hoàn thiện bởi các tiện ích giải trí sang trọng như bến du thuyền quốc tế, sân golf và khu vui chơi có thưởng, công viên chủ đề, sân khấu nhạc nước sôi động.

CaraWorld Cam Ranh còn là trung tâm giao thương và giải trí nhộn nhịp với các khu trung tâm thương mại sầm uất, khu mua sắm miễn thuế, phố đi bộ đa quốc gia, trung tâm triển lãm và trung tâm hội nghị MICE hiện đại.

Chủ đầu tư dự án đặc biệt chú trọng xây dựng hệ thống tiện ích cộng đồng hoàn chỉnh, bao gồm trường học, bệnh viện quốc tế, khu phức hợp thể dục thể thao, khu vui chơi trẻ em…

Thông tin về dự án CaraWorld Cam Ranh - Điều kiện tự nhiên tại CaraWorld Cam Ranh có gì nổi bật? Bãi Dài nơi dự án tọa lạc từng được tạp chí National Geographic của Mỹ bình chọn là 1 trong 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh, được thiên nhiên ưu đãi với bờ cát trắng mịn, làn nước biển trong xanh và địa hình tự nhiên độc đáo. - Kết nối từ CaraWorld Cam Ranh đến các thành phố lớn như thế nào? Từ TP.Hà Nội: 1h50 phút bay Từ TP.HCM: 1h bay Từ TP.Đà Nẵng: 1h15 phút bay Từ TP.Nha Trang: 35 phút - CaraWorld Cam Ranh có bao nhiêu phân khu chức năng? Dự án được chia thành 8 phân khu chức năng: Phân khu 1: Cụm khách sạn 4-5 sao. Phân khu 2: Tổ hợp khách sạn, căn hộ nghỉ dưỡng. Phân khu 3: Sân KN Golf Links. Phân khu 4: Khu công viên nước, Thủy cung Sea Life Aquarium.. Phân khu 5: CLB bãi biển, bến du thuyền Monaco. Phân khu 6: Spa Villa Resort 4-6 sao. Phân khu 7: Tổ hợp giải trí – thương mại – du lịch. Phân khu 8: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn khu.

(Nguồn: CaraWorld Cam Ranh)