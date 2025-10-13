Quyết định này quy định về trình tự, thủ tục cấp phép theo hướng linh hoạt hơn, cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, điện tử; thời hạn và hiệu lực giấy phép được quy định cụ thể hơn…

Về người và phương tiện Việt Nam vào, ra Cảng quốc tế Cam Ranh

Với quân nhân và phương tiện quân sự Việt Nam thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng. Bộ trưởng Quốc phòng quyết định, phân cấp thẩm quyền quyết định cấp phép, cấp giấy vào, ra cảng cho người và phương tiện dân sự Việt Nam.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu vào, ra cảng liên hệ với Công ty Tân Cảng - Petro Cam Ranh để đăng ký. Sau khi nhận được đề nghị thì Công ty Tân Cảng - Petro Cam Ranh lập 1 bộ hồ sơ theo quy định, gửi trực tiếp đến cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Trong thời hạn 1 ngày, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp phép, cấp giấy vào, ra cho người và phương tiện; trường hợp không cấp phép phải nêu rõ lý do. Sau khi có kết quả, Công ty Tân Cảng - Petro Cam Ranh thông báo đến tổ chức, cá nhân.

Giấy vào, ra cấp cho cán bộ, nhân viên, người lao động và phương tiện thuộc Công ty Tân Cảng - Petro Cam Ranh có hiệu lực 12 tháng.

Văn bản cấp phép cho người và phương tiện của cơ quan quản lý nhà nước tại cảng; các doanh nghiệp ký hợp đồng dài hạn với Công ty Tân Cảng - Petro Cam Ranh thường xuyên vào, ra cảng có hiệu lực 3 tháng.

Văn bản cấp phép cho các trường hợp khác thì thực hiện theo kế hoạch làm việc tại cảng của Công ty Tân Cảng - Petro Cam Ranh (nhưng không quá 3 tháng).

Công ty Tân Cảng - Petro Cam Ranh phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ căn cứ quân sự Cam Ranh giải quyết cho người và phương tiện Việt Nam vào, ra theo tuyến đường phía tây hoặc phía đông căn cứ quân sự Cam Ranh.

Với thuyền viên, hành khách Việt Nam trên tàu neo đậu tại Cảng quốc tế Cam Ranh khi đi bờ sử dụng một trong các loại giấy tờ sau: thẻ căn cước hoặc căn cước công dân, hộ chiếu hoặc sổ thuyền viên và có tên trong danh sách thuyền viên...

Tàu Tuần duyên Mỹ Waesche tại cảng quốc tế Cam Ranh hồi tháng 7/2024. Ảnh: Xuân Ngọc.

Về người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài vào, ra Cảng quốc tế Cam Ranh, Bộ trưởng Quốc phòng quyết định, phân cấp thẩm quyền quyết định cấp phép vào, ra Cảng quốc tế Cam Ranh cho nhóm đối tượng này.

Hồ sơ đề nghị cấp phép gồm: Văn bản đề nghị của Công ty Tân Cảng - Petro Cam Ranh hoặc cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng chủ trì việc đưa người nước ngoài vào, ra cảng kèm theo danh sách người nước ngoài; bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.

Chậm nhất trước 5 ngày người nước ngoài dự kiến vào, ra cảng, Công ty Tân Cảng - Petro Cam Ranh hoặc cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng chủ trì kế hoạch phải lập 1 bộ hồ sơ theo quy định gửi đến cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép trả lời bằng văn bản; trường hợp không cấp phép phải nêu rõ lý do.

Cơ quan, đơn vị chủ trì kế hoạch phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ căn cứ quân sự Cam Ranh và Công ty Tân Cảng - Petro Cam Ranh giải quyết cho người nước ngoài vào, ra theo tuyến đường phía đông căn cứ.

Quy định cũng nêu rõ trình tự, thủ tục cấp phép cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài vào, ra Cảng quốc tế Cam Ranh.