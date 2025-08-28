Tầng Dấu ấn: Điểm khơi nguồn chuẩn mực tinh hoa

Dưới bàn tay tài hoa của đơn vị thiết kế kiến trúc hàng đầu đến từ Singapore - studioMilou, The Fullton Edition khởi nhịp cho hành trình sống kiêu hãnh với ngôn ngữ kiến trúc đầy tính duy mỹ. Lấy cảm hứng từ những đường cong duyên dáng của ruộng bậc thang, phân khu đã tạo nên một tổng thể kiến trúc và cảnh quan tầng lớp sống động mà uyển chuyển, có sự giao hòa với thiên nhiên gợi mở và kết nối.

Từ cổng chào The Fullton Edition, một hành trình sống “lưu dấu tinh hoa độc bản” được dẫn lối. Ảnh phối cảnh: CapitaLand.

The Fullton Edition sở hữu bộ sưu tập sản phẩm tuyển chọn đặc biệt, đáp ứng trọn vẹn bản sắc sống của từng gia chủ. Từ biệt thự đơn lập bể bơi (pool villa), biệt thự vườn (garden villa), biệt thự song lập (twin villa), tứ lập (enclave villa) cho đến nhà phố thương mại (boutique townhouse), mỗi công trình khắc họa một “bố cục sống” khác biệt, sang trọng và tinh tế. Phá vỡ sự nhàm chán, thiết kế mặt ngoài của các dòng biệt thự cũng được các “phù thủy” kiến trúc tinh tế đan cài những chi tiết trang trí, khiến mỗi tư gia trở thành một tác phẩm nghệ thuật mang tính cá nhân hóa.

Tầng Cộng hưởng: Bản hoà âm của những hệ giá trị khác biệt

Từ dấu ấn cá nhân được gợi mở, bản giao hưởng của những lối sống riêng biệt được bồi đắp và kiến tạo nên một cộng đồng thượng lưu tại The Fullton Edition. Nơi đó có thể làm hài lòng cho cả gia đình đa thế hệ thịnh vượng: ông bà tìm thấy những ngày vui an lạc tận hưởng tuổi già, cha mẹ tìm thấy người đồng điệu về giá trị sống, còn con trẻ lại tìm thấy vùng trời tự do vẽ nên ước mơ con. Đó là nơi chạm trải nghiệm sống đa tầng, được nâng tầm qua hệ tiện ích “đo ni đóng giày” cho giới thượng lưu.

Ngay tại công viên trung tâm gần 2ha, những mảng xanh nối nhau, trải dài ôm trọn The Fullhaus Clubhouse liền kề với bộ sưu tập 12 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Người trẻ ưa chuộng nhịp sống năng động, náo nhiệt có thể tự do tập luyện tại sân tập đa năng, đường chạy bộ hay khu thể thao ngoài trời được trang bị đầy đủ dụng cụ hiện đại. Người lớn tuổi thả mình vào khoảnh khắc yên bình tại hồ sinh thái, vườn tĩnh tại hay bên góc vườn an nhiên. Những thiên thần nhỏ lại thỏa sức vui chơi tại xứ sở tinh nghịch lẫn trạm phiêu lưu được thiết kế theo từng độ tuổi và chủ đề riêng biệt.

Hệ tiện ích liên hoàn tại The Fullton Edition được kết nối liền mạch, từ bể bơi vô cực, khu thể thao ngoài trời đến góc sân tràn đầy năng lượng, kiến tạo phong cách sống cân bằng và thăng hoa. Ảnh phối cảnh: CapitaLand.

Mọi sắp đặt không gian tại The Fullton Edition được xem như sự cân bằng hoàn hảo giữa tính riêng tư và khả năng kết nối, tạo nên sự giao thoa tinh tế giữa khái niệm “nơi tôi thuộc về” và bản sắc được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Tầng Tĩnh tại: Tận hưởng trọn an yên, nơi từng khoảnh khắc trở nên đáng quý

Đằng sau những thành công gắn liền với dấu ấn cá nhân và khoảnh khắc giao lưu kết nối với thế giới bên ngoài, The Fullton Edition là “chốn về” bình yên để gia chủ tìm về với chính mình, với bản thể chứa đựng nội tâm đầy sâu lắng.

Với thiết kế mô hình khép kín (compound), mỗi tư gia như ôm trọn sự riêng tư và thanh bình, khai mở từng lớp xúc cảm của gia chủ, vun vén những giá trị tinh hoa qua từng thế hệ. Về nhà là lúc ta thả mình trầm ngâm bên tách trà nóng, trong khoảnh khắc thiền một sớm mai, hoặc bên khung cửa ngập nắng dịu dàng để tái kết nối với khoảng tĩnh trong mình. Khoảng xanh riêng tư ở mỗi mái nhà cũng là cách thiên nhiên “gõ cửa”, ôm trọn tâm tư yên bình trong cuộc sống thường nhật.

Phối cảnh biệt thự song lập tại The Fullton Edition, với thiết kế mặt tiền đón trọn nắng, gió tự nhiên, tô điểm cho không gian sống chan hoà. Ảnh phối cảnh: CapitaLand.

The Fullton Edition, "miền di sản" kết tinh bản sắc sống đa tầng dành riêng cho giới thượng lưu - nơi thanh âm an yên hoà quyện cùng nhịp sống sôi động của quần thể kết nối đa phương, để sự riêng tư và gắn kết song hành trong mọi khoảnh khắc sống của gia chủ tương lai.

The Fullton là dự án thấp tầng hạng sang khép kín đầu tiên của CapitaLand Development Việt Nam tại phía đông Thủ đô, nằm trong đại đô thị Vinhomes Ocean Park 3. Giai đoạn 1 của dự án cung cấp 342 căn nhà ở trên tổng diện tích gần 12ha, tích hợp đa dạng tiện ích cùng công viên trung tâm rộng 1,9ha. Vị trí: Vinhomes Ocean Park 3 Hotline: 1800 400 088 Website: thefullton.com.vn Facebook: https://www.facebook.com/CapitaLandVietnam TikTok: https://www.tiktok.com/@thefullton.cld



(Nguồn: CapitaLand)