HĐND TP Đà Nẵng vừa thông qua đồ án quy hoạch 1/2.000 xây dựng khu du lịch sinh thái dọc Quốc lộ 14G, quy mô khoảng 339 ha, thuộc thôn Phú Túc (xã Hòa Vang). Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp được giao tổ chức lập quy hoạch.

Khu vực nằm cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 30 km về phía tây, bao quanh là rừng và đồi núi. Phía bắc và nam giáp rừng, phía đông và tây giáp Quốc lộ 14G - tuyến đường huyết mạch nối Đà Nẵng với Đông Giang, Tây Giang (tỉnh Quảng Nam cũ).

Theo định hướng, đây sẽ là phân khu sinh thái phát triển hạn chế, dựa trên đa dạng sinh học và cảnh quan thiên nhiên gắn với nguyên tắc phát triển bền vững.

Các hạng mục chính gồm: du lịch mạo hiểm, nghỉ dưỡng, sinh thái, dã ngoại dọc Quốc lộ 14G; kết nối với các điểm hiện hữu như Núi Thần Tài, Lái Thiêu, Hòa Phú Thành, Suối Hoa.

Các phân khu chức năng gồm: khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp dịch vụ chất lượng cao tại Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài (khu vực mở rộng và khu mới phía đông bắc Quốc lộ 14G); khu du lịch sinh thái cộng đồng kết hợp trải nghiệm ngoài trời tại Hòa Phú Thành, Lái Thiêu, Suối Hoa, Dốc Kiền (khu mới phía nam Quốc lộ 14G và phía tây bắc khu quy hoạch).

Ngoài ra, sẽ hình thành khu dịch vụ công cộng chung để trưng bày, triển lãm, mua sắm sản phẩm OCOP; điểm trao đổi, buôn bán nông sản cho cộng đồng và du khách.

Dân số khu du lịch dự kiến khoảng 1.000 người.

Ghi nhận của VietNamNet, không gian khu vực quy hoạch có cảnh quan nên thơ với rừng, núi, thác nước và những con suối chảy dọc quốc lộ 14G. Trong ảnh là bờ suối thôn Phú Túc.

Đà Nẵng kỳ vọng dự án sẽ khai thác tối đa tiềm năng cảnh quan thiên nhiên, tạo động lực phát triển kinh tế - du lịch vùng phía Tây theo hướng bền vững.

Nơi đây đã hình thành một số điểm du lịch như Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, Hòa Phú Thành, Suối Hoa... Tuy nhiên, hạ tầng vẫn phân tán, chưa đồng bộ.

Khu vực này còn có những địa chỉ văn hóa lịch sử.

Thôn Phú Túc có nền văn hóa đặc trưng, gắn liền với đời sống nông nghiệp và tín ngưỡng dân gian. Nổi bật là nhà Gươl, nơi thờ cúng và sinh hoạt cộng đồng.