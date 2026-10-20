Từ trình diễn âm thanh chuyên nghiệp, khám phá giải pháp nghe nhìn đến tư vấn kỹ thuật và giao lưu âm nhạc, gian hàng TCA – Trung Chính Audio mang đến cho khách tham quan nhiều góc nhìn thực tế về công nghệ và ứng dụng.

Đến để trải nghiệm, ở lại để khám phá

Diễn ra từ ngày 17–19/10 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, PLASE Show 2026 quy tụ nhiều giải pháp và thiết bị âm thanh chuyên nghiệp.

Tại gian hàng 05–06, Hall 6, TCA – Trung Chính Audio xây dựng không gian trải nghiệm theo hướng kết hợp trình diễn công nghệ với tương tác trực tiếp.

Với thông điệp “EXPERIENCE THE SOUND – Trải nghiệm âm thanh thực tế, khám phá giải pháp chuyên sâu”, TCA tạo điều kiện để khách tham quan trực tiếp lắng nghe, quan sát cách vận hành và tìm hiểu khả năng ứng dụng của từng giải pháp, thay vì chỉ tiếp cận sản phẩm qua thông số kỹ thuật.

Tại khu vực trình diễn Electro-Voice và Dynacord, khách tham quan có cơ hội đánh giá khả năng tái tạo âm thanh, độ chi tiết và hiệu quả phủ âm thông qua các màn trình diễn thực tế.

Các dòng loa Electro-Voice như EVF G2, EVOLVE, EVIVA, ZLX G2 và EVERSE được giới thiệu với những đặc điểm và phạm vi ứng dụng khác nhau. Việc trực tiếp nghe thử giúp người tham dự có thêm cơ sở so sánh, tìm hiểu thiết bị phù hợp với nhu cầu tổ chức sân khấu, sự kiện hoặc lắp đặt trong các không gian chuyên nghiệp.

Từ việc thưởng thức âm thanh, hành trình trải nghiệm tại gian hàng tiếp tục mở rộng sang các giải pháp kết nối công nghệ.

Thông qua những sản phẩm của Bosch và Lumens, khách tham quan có thể tìm hiểu cách phối hợp âm thanh, hình ảnh và điều khiển trong các ứng dụng như phòng họp, hội nghị, hội trường và giáo dục.

Các thiết bị được giới thiệu trong mối liên hệ với nhu cầu vận hành thực tế, giúp người tham dự hình dung rõ hơn cách xây dựng một hệ thống đồng bộ, đáp ứng yêu cầu sử dụng tại từng công trình.

Từ khám phá công nghệ đến tìm kiếm giải pháp phù hợp

Một điểm đáng chú ý tại gian hàng TCA là cơ hội trao đổi trực tiếp với đội ngũ kỹ thuật để tìm hiểu phương án triển khai phù hợp với từng nhu cầu.

Với các chủ đầu tư, nhà thầu hay đơn vị tổ chức sự kiện, việc lựa chọn thiết bị không đơn thuần dựa trên công suất hoặc thông số kỹ thuật mà còn cần tính đến diện tích không gian, điều kiện lắp đặt, phương án vận hành và chi phí đầu tư.

Thông qua các cuộc trao đổi, đội ngũ kỹ thuật TCA giới thiệu cách lựa chọn cấu hình, bố trí và phối ghép hệ thống, giúp khách hàng có thêm thông tin để cân nhắc phương án phù hợp với dự án thực tế.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, chương trình Live Music Performance diễn ra chiều 17/10 với sự góp mặt của ca sĩ Cường DuyC, Hà Thương cùng ban nhạc mang đến không khí âm nhạc trực tiếp tại gian hàng.

Đây không chỉ là hoạt động giải trí mà còn là dịp để người nghe cảm nhận hiệu quả của thiết bị khi tái tạo giọng hát và nhạc cụ trong điều kiện biểu diễn thực tế.

Khép lại hành trình, TCA còn mang đến những khoảnh khắc giao lưu và kết nối. Khách tham quan có dịp chụp ảnh cùng Mascot EVIVA, check-in và nhận những phần quà lưu niệm từ TCA, góp thêm sắc màu gần gũi cho không gian triển lãm.

Từ những bản demo âm thanh, giải pháp nghe nhìn tích hợp đến tư vấn kỹ thuật và hoạt động giao lưu, gian hàng TCA tại PLASE Show 2026 mang đến hành trình trải nghiệm kết hợp giữa công nghệ, kiến thức chuyên môn và cảm xúc.

Với vai trò là đơn vị cung cấp thiết bị và giải pháp chuyên nghiệp, TCA – Trung Chính Audio tiếp tục chú trọng việc kết nối công nghệ với nhu cầu thực tế thông qua hoạt động tư vấn, thiết kế, phối ghép và triển khai hệ thống phù hợp với từng công trình, dự án.

Thanh Loan