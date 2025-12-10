Giải pháp này được giới thiệu đến người dân TP.HCM trong khuôn khổ Ngày hội công nghệ số Thu Duc Digital Day 2025.

Diễn ra trong hai ngày 6 - 7/12/2025 tại ga metro Thủ Đức, Ngày hội công nghệ số Thu Duc Digital Day 2025 giới thiệu loạt ứng dụng công nghệ trong đời sống đô thị, từ di chuyển, thanh toán đến tiếp cận các dịch vụ công. Sự kiện thu hút đông đảo người dân, cộng đồng yêu công nghệ và các doanh nghiệp cùng tham gia trải nghiệm, khám phá những tiện ích số đang dần hiện diện rõ nét trong cuộc sống hằng ngày.

Giữa không khí sôi động ấy, khu vực của VPBank nhanh chóng trở thành điểm dừng chân thu hút đông đảo khách tham quan với nhiều hoạt động và trải nghiệm độc đáo. Tại đây, khách được hướng dẫn đăng ký, kích hoạt và sử dụng “Chạm tài khoản để thanh toán - Pay by Account” ngay trên ứng dụng, trực tiếp thử thao tác thanh toán trên máy POS và tham gia bốc thăm nhận những phần quà hấp dẫn.

Đông đảo khách tham quan ghé thăm và trải nghiệm các dịch vụ của VPBank tại ngày hội

Trong các trải nghiệm được giới thiệu, giải pháp Pay by Account - chạm thanh toán bằng tài khoản ngân hàng thông qua ứng dụng VPBank NEO, để lại ấn tượng đặc biệt với người dùng nhờ khả năng thanh toán vé metro nhanh chóng trong tích tắc, không cần thẻ vật lý hay tiền mặt. Tính năng này được sự hỗ trợ công nghệ của Mastercard, giúp toàn bộ thao tác được rút gọn trong một cú chạm tiện lợi và bảo mật trên chiếc điện thoại quen thuộc.

Cụ thể, khi di chuyển bằng hệ thống Metro TP.HCM, hành khách chỉ cần thao tác chạm điện thoại tại cổng soát vé có máy POS, hệ thống sẽ tự động ghi nhận lượt di chuyển và trừ tiền trực tiếp từ tài khoản VPBank. Nhờ đó, trải nghiệm thanh toán trở nên nhanh gọn, hiện đại, phù hợp với nhu cầu di chuyển nhanh trong bối cảnh đô thị.

Tính năng này càng hữu ích với những người thường xuyên di chuyển bằng metro mỗi ngày như anh Minh Hoàng (32 tuổi).

“Trước đây mỗi khi chuẩn bị đi làm, tôi thường phải kiểm tra lại ví, chuẩn bị sẵn tiền lẻ hoặc mang theo thẻ. Còn bây giờ, chỉ cần mở điện thoại, chạm một cái là xong”, anh Minh Hoàng chia sẻ sau khi trải nghiệm Pay by Account.

Hành khách metro được nhân viên VPBank tận tình hướng dẫn kích hoạt Pay by Account

Sự tiện lợi của phương thức thanh toán này không chỉ nằm ở tốc độ, mà còn ở việc mọi thao tác đều được gói gọn trên chiếc điện thoại quen thuộc.

Hoài Phương (20 tuổi), sinh viên năm hai một trường đại học tại Phường Thủ Đức, hào hứng chạm điện thoại vào máy POS để qua cổng soát vé. Phương cho biết: “Em quen thanh toán mọi thứ bằng điện thoại rồi, từ mua cà phê đến đặt xe. Giờ đi metro cũng chỉ cần thanh toán một chạm đơn giản, cảm giác rất “đã”. Từ giờ không lo quên tiền mặt nữa”.

Từ khi đi vào hoạt động, tuyến metro số 1 đã nhanh chóng trở thành “huyết mạch” giao thông của TP.HCM, phục vụ khoảng 15 triệu lượt hành khách trong năm 2025. Với trải nghiệm thanh toán “siêu tiện lợi” mà Pay by Account mang lại, chất lượng dịch vụ metro được kỳ vọng sẽ ngày càng nhanh chóng, dễ dàng và hiện đại hơn, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng cao của người dân thành phố.

VPBank giới thiệu tính năng “Chạm tài khoản để thanh toán” - Pay by Account tại sự kiện tới lãnh đạo ban ngành TP.HCM

Không chỉ mang đến trải nghiệm độc đáo cho người dân, sự hiện diện của VPBank tại Thu Duc Digital Day còn đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số giao thông đô thị.

Trong khuôn khổ sự kiện, VPBank và Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 TP.HCM (HURC1) đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), khẳng định vai trò đồng hành cùng thành phố trong việc triển khai các giải pháp thanh toán và tiện ích số cho giao thông công cộng.

Đại diện VPBank và HURC1 tại lễ ký kết MOU

Việc đưa Pay by Account vào vận hành tại tuyến metro số 1 từ đầu tháng 12 chính là bước tiến đầu tiên trong quá trình đó. Mô hình “chạm thanh toán” hứa hẹn mang đến những trải nghiệm mới mẻ, kết nối liền mạch giữa hạ tầng tài chính, công nghệ và giao thông đô thị.

Việc tích hợp giữa hạ tầng giao thông và các giải pháp thanh toán số đang từng bước giúp đời sống đô thị trở nên thuận tiện và hiện đại hơn. Khi việc di chuyển được tối ưu về thời gian, thao tác và trải nghiệm, giao thông công cộng sẽ ngày càng thu hút người dân sử dụng, góp phần giảm áp lực cho hạ tầng đô thị, từ đó kiến tạo một TP.HCM hiện đại, giàu sức sống và thịnh vượng hơn.

Pay by Account là tính năng được VPBank giới thiệu từ năm 2024, kiện toàn bộ giải pháp thanh toán một chạm cho khách hàng cá nhân, mang đến trải nghiệm thuận tiện cùng khả năng bảo mật thông tin tối đa. Tính năng cho phép khách hàng sử dụng trực tiếp nguồn tiền từ tài khoản VPBank để thực hiện các giao dịch thanh toán "chạm" một cách thuận tiện tại hơn 100 triệu điểm chấp nhận thẻ Mastercard trên toàn thế giới, không bị giới hạn hạn mức thanh toán, không cần thẻ vật lý, không phải chia sẻ thông tin thẻ. Yếu tố bảo mật được ưu tiên hàng đầu khi áp dụng cơ chế xác thực sinh trắc học bằng vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt, đảm bảo mỗi giao dịch đều do chính chủ tài khoản thực hiện.

Phương Dung