Sáng 9/12, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X khai mạc kỳ họp thứ 8 (nhiệm kỳ 2021-2026), bàn thảo nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại kỳ họp là tờ trình của UBND tỉnh Đồng Nai về dự thảo nghị quyết thống nhất giao UBND tỉnh làm cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và sân bay Long Thành theo phương thức đối tác công tư (PPP). Tuyến metro mở rộng sẽ đi qua địa phận Đồng Nai và TPHCM.

Metro Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh: T.K

Theo hồ sơ trình kỳ họp, hướng tuyến metro kéo dài bám theo quy hoạch, xuất phát từ ga S0 (Tân Vạn), vượt sông Đồng Nai, sau đó men theo quốc lộ 1 để kết nối vào ga SC tại Trung tâm hành chính tỉnh. Từ đây, tuyến tiếp tục đi theo hành lang quy hoạch đường sắt Biên Hòa – Long Thành, dọc theo đường ĐT771, cắt qua cao tốc TPHCM – Long Thành, kết nối vào ga SA rồi rẽ theo hướng dành cho các tuyến đường sắt đi vào sân bay Long Thành.

Tuyến metro mở rộng dài khoảng 41 km, chia thành 3 đoạn: ga S0 – ga SC dài 6,1 km; ga SC – ga SA dài 28,2 km; đoạn vào sân bay dài 7,1 km, chạy song song với tuyến metro Thủ Thiêm – Long Thành và đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.

Tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 60.260 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 4.323 tỷ đồng. Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2029.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, giao thông kết nối tỉnh với TPHCM hiện phụ thuộc chủ yếu vào đường bộ. Trong bối cảnh lượng phương tiện tăng nhanh, các tuyến như quốc lộ 1, quốc lộ 51 và loạt trục đường chính thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải. Dù nhiều dự án kết nối liên vùng như cao tốc, đường vành đai… đã và đang triển khai, hạ tầng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, đặc biệt khi sân bay Long Thành đi vào vận hành.

Do đó, tỉnh cho rằng việc sớm triển khai các dự án giao thông khối lượng lớn như metro, đường sắt tốc độ cao, cầu vượt liên vùng… là yêu cầu cấp bách, nhằm giảm thời gian di chuyển, tăng tính kết nối đô thị và rút ngắn hành trình giữa hai sân bay lớn của cả nước.