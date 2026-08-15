Từ bài tập trên lớp đến bài học ngoài giáo trình

Một bài tập trên lớp có thể kết thúc bằng điểm số. Nhưng khi kiến thức được đưa vào một dự án cụ thể, sinh viên phải học cách vận dụng những gì đã học để tạo ra một sản phẩm, hoàn thành một nhiệm vụ hoặc giải quyết một vấn đề thực tế.

Tại Trường ĐH Gia Định (GDU), các đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp được triển khai theo hướng tăng tính thực hành. Tùy đặc thù từng ngành, sinh viên có thể trực tiếp xây dựng một dự án, phân tích một bài toán kinh doanh, phát triển sản phẩm, thực hiện nghiên cứu hoặc mô phỏng một tình huống nghề nghiệp dưới sự hướng dẫn của giảng viên.

Trong quá trình đó, những tình huống không có sẵn trong giáo trình cũng có thể xuất hiện: dữ liệu chưa đủ, phương án chưa phù hợp, kế hoạch thay đổi hay kết quả chưa đạt kỳ vọng. Sinh viên phải tự điều chỉnh, phối hợp với người khác và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Đồ án tốt nghiệp của sinh viên Trường Đại học Gia Định

Trần Lâm Phụng Tiên, sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện GDU, cho rằng quá trình thực hiện đồ án là dịp để sinh viên “thử lửa” trước khi bước vào môi trường nghề nghiệp.

“Có những thời điểm nhóm phải điều chỉnh kịch bản liên tục, làm việc với đối tác, xử lý những vấn đề phát sinh ngay trước chương trình. Khi đó, kiến thức chuyên ngành là nền tảng, nhưng kỹ năng phối hợp và khả năng xử lý tình huống cũng quan trọng không kém”, Phụng Tiên chia sẻ.

Bởi trong thực tế, hiếm có công việc nào vận hành đúng như một bài tập được giao. Những tình huống phát sinh trong quá trình làm việc chính là lúc sinh viên bắt đầu hiểu rõ hơn về trách nhiệm, khả năng phối hợp và cách giải quyết vấn đề.

“Va” một chút với nghề, “gần hơn” với tương lai

Nếu đồ án là nơi sinh viên “tập làm nghề” trong môi trường học tập, doanh nghiệp lại là nơi những bài học ấy được đặt vào bối cảnh thực tế.

Tại GDU, sinh viên có cơ hội tham quan, kiến tập và thực tập tại doanh nghiệp từ sớm. Thông qua mạng lưới hơn 300 doanh nghiệp đối tác, người học có thể quan sát hoạt động vận hành, tìm hiểu vị trí nghề nghiệp và tiếp xúc với những người đang trực tiếp làm việc trong ngành.

Sinh viên GDU trong chuyến tham quan, trải nghiệm thực tế tại Tòa án nhân dân huyện Củ Chi (TP.HCM).

Ông Nguyễn Ngọc Tùng - Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Kinh tế Apec Global - nhận định sinh viên GDU có lợi thế khi được tiếp xúc với môi trường doanh nghiệp tương đối sớm.

“Qua các đợt tiếp nhận sinh viên GDU đến kiến tập, thực tập và làm việc thực tế, chúng tôi nhận thấy nhiều em có sự chủ động, cầu thị và khả năng thích nghi khá tốt với môi trường doanh nghiệp. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, các em cũng thể hiện sự tiến bộ về tác phong, kỹ năng phối hợp và tinh thần trách nhiệm trong công việc”, ông Tùng nhận xét.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kinh tế Apec Global là đối tác chiến lược lâu năm của GDU.

Từ sân chơi đến những lần “vượt giới hạn”

Không phải mọi trải nghiệm đều bắt đầu từ một bài toán nghề nghiệp. Đôi khi, đó là một cuộc thi, một sân khấu hay một ý tưởng được đem đi tranh tài.

Tại GDU, sinh viên có thể thử sức ở nhiều sân chơi học thuật, sáng tạo và kỹ năng như IELTS Spelling Championship 2026, ASEAN AI for Accessibility Hackathon 2026, The Moneyverse - Vũ trụ đồng tiền (VTV)...

Mỗi sân chơi là một cơ hội để người học bước ra khỏi vùng quen thuộc: lần đầu đứng trước đám đông, bảo vệ ý tưởng trước ban giám khảo, làm việc dưới áp lực thời gian hay phối hợp với một đội nhóm mới.

Những trải nghiệm ấy không chỉ tạo thêm một dấu mốc trong đời sống sinh viên, mà còn giúp người học nhận ra giới hạn của bản thân để tiếp tục rèn luyện và hoàn thiện.

Sinh viên GDU được vinh danh tại đấu trường The Moneyverse - Vũ trụ đồng tiền do VTV tổ chức.

Theo khảo sát của GDU, tỷ lệ sinh viên của trường có việc làm sau tốt nghiệp năm 2025 đạt 96,8%. Nhà trường hỗ trợ giới thiệu việc làm cho 100% sinh viên sau tốt nghiệp. Đáng chú ý, nhiều trường hợp được doanh nghiệp tiếp nhận trước thời điểm nhận bằng tốt nghiệp.

Từ lớp học, đồ án đến doanh nghiệp và các sân chơi, mỗi trải nghiệm là một lần sinh viên GDU được thử sức trong một hoàn cảnh khác nhau. Học để biết, làm để hiểu và trải nghiệm để trưởng thành - đó cũng là cách hành trang nghề nghiệp được hình thành trước khi người học chính thức bước vào thị trường lao động.

Năm 2026, GDU tuyển sinh 54 ngành/chuyên ngành, với mức học phí từ 1-1,4 triệu đồng/tín chỉ. Nhà trường vừa công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2026, trong đó đa số ngành có mức điểm từ 15 điểm đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét học bạ THPT; nhóm ngành Sức khỏe và Luật có mức điểm chuẩn cao hơn theo quy định.

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển trực tuyến tại dutuyen.giadinh.edu.vn hoặc liên hệ hotline 0961 12 10 18 - 0962 12 10 18 - 0862 12 10 18 để được tư vấn.

(Nguồn: GDU)