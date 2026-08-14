Việt Nam trong nhóm 8 quốc gia dẫn đầu

Cả 4 học sinh của đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Tin học quốc tế năm 2026 đều đoạt giải, gồm 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Bằng khen.

Huy chương Vàng thuộc về em Nguyễn Hữu Tuấn, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội.

2 Huy chương Bạc thuộc về các em Đặng Huy Hậu (lớp 11, Trường THPT Chuyên Thăng Long, tỉnh Lâm Đồng) và em Nguyễn Bùi Đức Dũng (lớp 12, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội).

Em Nguyễn Khánh Phúc, học sinh lớp 10, Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình được nhận Bằng khen.

Từ trái sang phải: Thầy Đỗ Phan Thuận - Trưởng đoàn và lần lượt các học sinh Nguyễn Khánh Phúc, Nguyễn Bùi Đức Dũng, Đặng Huy Hậu, Nguyễn Hữu Tuấn, thầy Đỗ Đức Đông - Phó Trưởng đoàn.

Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế năm 2026 tổ chức từ ngày 9/8 đến 16/8 tại Uzbekistan, với sự tham gia chính thức của 375 thí sinh đến từ 92 quốc gia và vùng lãnh thổ (Nga, Belarus, Israel và Turkmenistan dự thi dưới lá cờ Olympic). Kết quả, có 188 thí sinh đoạt huy chương, trong đó có 32 Huy chương Vàng, 62 Huy chương Bạc và 94 Huy chương Đồng); 42 thí sinh được tặng Bằng khen.

Đội tuyển Việt Nam đứng trong nhóm 8 nước và vùng lãnh thổ đạt kết quả cao nhất theo bảng tổng sắp huy chương, sau các nước: Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Malaysia, Nhật Bản, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ (kết quả công bố trên website của Ban tổ chức kỳ thi, không xếp hạng các đội dự thi dưới cờ Olympic).

Một học sinh đạt thành tích đặc biệt

Em Nguyễn Hữu Tuấn đã tạo dấu ấn nổi bật trên đấu trường Olympic quốc tế khi liên tiếp giành Huy chương Vàng tại 2 kỳ Olympic thế giới chỉ trong 1 tuần.

Sau khi giành Huy chương Vàng tại Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế 2026 tổ chức tại Kazakhstan, Tuấn tiếp tục giành Huy chương Vàng tại Olympic Tin học quốc tế năm 2026 tổ chức tại Uzbekistan.

Hiện Hữu Tuấn sở hữu 4 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc quốc tế, gồm: Huy chương Vàng Olympic Trí tuệ nhân tạo các năm 2025, 2026; Huy chương Vàng Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương 2026; Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế 2026; Huy chương Bạc Olympic Tin học quốc tế 2024 và Huy chương Bạc Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương 2024.

Theo quy chế, kỳ thi Olympic Tin học quốc tế có 2 ngày thi chính thức. Trong mỗi ngày thi, các thí sinh làm bài thi lập trình trên máy tính trong 5 giờ và giải 3 bài toán với nội dung phong phú. Đề thi năm nay được đánh giá có độ khó cao.

Bộ GD-ĐT cho hay, thành tích xuất sắc của đội tuyển Việt Nam tại kỳ thi Olympic Tin học quốc tế năm 2026 tiếp tục khẳng định vị thế của giáo dục Việt Nam trên đấu trường trí tuệ đỉnh cao, đồng thời khẳng định hướng đi đúng trong công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi.

Lễ bế mạc và trao giải kỳ thi vào ngày 15/8.