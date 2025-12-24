Những ngày cuối năm, khi không khí Giáng sinh rực rỡ khắp các thành phố lớn trên thế giới, cũng là thời điểm cao điểm của các chuyến du lịch, thăm thân và công tác quốc tế. Từ châu Âu phủ tuyết trắng, Đông Bắc Á sôi động đến nước Mỹ, nước Úc rộn ràng đón năm mới, nhu cầu kết nối thông suốt để giữ liên lạc, làm việc và chia sẻ khoảnh khắc trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi hành trình.

Thực tế cho thấy, trải nghiệm di chuyển quốc tế có thể bị gián đoạn nếu ngay khi hạ cánh, người dùng phải mất thời gian tìm Wi-Fi, mua SIM địa phương hoặc cài đặt các giải pháp kết nối không chính thống. Trong bối cảnh các rủi ro về mã độc, đánh cắp dữ liệu và chiếm quyền sử dụng thiết bị di động ngày càng gia tăng, việc sử dụng các nền tảng, ứng dụng không rõ nguồn gốc để kết nối Internet ở nước ngoài có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thông tin.

Trong bối cảnh đó, dịch vụ Chuyển vùng quốc tế của MobiFone đang được nhiều khách hàng lựa chọn như một giải pháp kết nối ổn định, chính thống và được hỗ trợ trực tiếp bởi nhà mạng, giúp người dùng yên tâm tận hưởng chuyến đi mùa lễ mà không phải bận tâm đến vấn đề liên lạc.

Với dịch vụ Chuyển vùng quốc tế, khách hàng MobiFone có thể sử dụng Internet, gọi điện và nhắn tin ngay khi mở máy tại nước ngoài mà không cần thay đổi SIM hay cài đặt thêm ứng dụng. Kết nối ổn định từ các mạng đối tác uy tín cho phép người dùng chủ động tra cứu thông tin, làm việc từ xa, giữ liên lạc với gia đình và chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ trong suốt chuyến đi.

Đặc biệt, các gói cước được thiết kế theo hình thức trọn gói, minh bạch về dung lượng, thời hạn và mức giá, phù hợp với từng quốc gia và thời gian lưu trú, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn và kiểm soát chi phí.

Các gói chuyển vùng quốc tế nổi bật dịp Noel - Năm mới:

Việc đăng ký các gói Chuyển vùng quốc tế của MobiFone được đơn giản hóa, cho phép khách hàng thực hiện nhanh chóng qua tin nhắn (soạn DK_Mã gói gửi 9199), trực tiếp trên ứng dụng My MobiFone hoặc tại website chính thức của MobiFone, nơi toàn bộ thông tin về gói cước, phạm vi áp dụng và điều kiện sử dụng đều được cập nhật đầy đủ.

Theo khuyến nghị từ MobiFone, hiện nhiều quốc gia đã và đang ngừng khai thác hạ tầng 2G và 3G. Do đó, để bảo đảm liên lạc không bị gián đoạn khi ở nước ngoài, khách hàng cần sử dụng SIM 4G, thiết bị hỗ trợ VoLTE và đăng ký dịch vụ Chuyển vùng quốc tế kết hợp VoLTE trước khi xuất cảnh (soạn tin nhắn: DK VoLTE gửi 9199).

Thông qua dịch vụ Chuyển vùng quốc tế, MobiFone tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng khách hàng trên mọi hành trình, góp phần mang đến một mùa Noel an lành và một cái Tết trọn vẹn, nơi người dùng có thể yên tâm tận hưởng chuyến đi, còn kết nối đã luôn sẵn sàng.

Thu Loan