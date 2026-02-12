Luộc bánh chưng trong bao lâu thì chín? Thời gian luộc chín bánh chưng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nguyên liệu, kích cỡ bánh, nhiệt độ nước, mức lửa… Thông thường, để bánh chưng chín đều và thơm ngon, bạn cần luộc trong khoảng 10-12 tiếng. Bánh có thể đem luộc thành 2 đợt, mỗi đợt kéo dài 5-6 tiếng. Trong suốt quá trình luộc bánh chưng, bạn cần chú ý và quan sát liên tục, đảm bảo nước luôn ngập bánh. Nếu thấy nước sôi dần cạn, bạn cần bổ sung thêm nước nóng để bánh không bị khô, cháy hay thiếu độ mềm. Lưu ý, với những chiếc bánh chưng có kích thước nhỏ, bạn có thể rút ngắn thời gian luộc, khoảng 8-10 tiếng là bánh đã chín tới. Tuy nhiên để chắc chắn bánh đã chín hay chưa, bạn nên kiểm tra, nếu bánh có màu sắc đẹp và mùi thơm thì có thể vớt ra được. Tùy trọng lượng mỗi bánh mà thời gian luộc khác nhau. Nếu bánh nhỏ dưới 1kg thường luộc trong 8-10 tiếng, còn bánh to từ 2,5 kg trở lên tầm 10-12 tiếng là được. Ảnh: Hoai Thu

Cách luộc bánh chưng xanh và ngon trong dịp Tết Ngoài canh thời gian chính xác để đảm bảo bánh chưng đã chín, bạn cũng cần lưu ý một số kinh nghiệm dưới đây để nắm được cách luộc bánh chưng xanh và ngon. Chọn lá dong tươi, không bị rách Đầu tiên, để có những chiếc bánh chưng xanh đẹp mắt, bạn phải chọn lá dong thật kỹ. Lá dong phải là loại lá bánh tẻ (không quá già hay quá non), còn tươi, dày và không bị thủng hay có vết nứt, rách. Bởi nếu chọn lá già thì khi gói bánh chưng dễ bị rách và thành phẩm lên màu không đẹp. Ngược lại, việc dùng lá non khiến công đoạn gói bánh khó khăn hơn và khi luộc, lá dễ bị héo, nhăn nhúm. Rửa sạch lá dong trước khi gói Trước khi gói bánh chưng, bạn cần rửa sạch lá dong để loại bỏ bụi bẩn và các tạp chất. Sau đó, bạn nhúng lá dong vào nước nóng khoảng 70-80 độ C trong khoảng 2-3 phút rồi vớt ra, để ráo. Mẹo nhỏ này giúp lá mềm và dai hơn, khi gói tránh bị rách và đặc biệt là giữ được màu xanh đẹp mắt trong suốt quá trình luộc. Muốn luộc bánh chưng xanh và ngon, bạn cần chọn lá dong và canh lửa, canh giờ phù hợp. Ảnh: Lee Hoa Cách luộc bánh chưng xanh ngon Để luộc bánh chưng xanh và lá không bị đổi màu thì yếu tố không kém phần quan trọng là kiểm soát nhiệt độ nước. Khi bắt đầu luộc bánh, bạn hãy để lửa vừa, không để nước sôi quá mạnh và hãy duy trì mức nhiệt ổn định. Bởi lửa lớn sẽ làm lá bị co lại, dễ bị chuyển sang màu vàng. Trong suốt quá trình luộc, nếu thấy nước giảm nhiệt quá nhanh, bạn cần thêm nước nóng vào và tuyệt đối không thêm nước lạnh vì sẽ làm bánh không chín đều và lá dễ bị úa.