Trong phim điện ảnh Heo năm móng, diễn viên Trần Ngọc Vàng vào vai Chí - một người đàn ông tưởng chừng hoàn hảo nhưng lại ẩn giấu đằng sau nhiều bí mật đen tối. Nhân vật lần lượt trải qua những biến cố liên quan đến yếu tố tâm linh.

Vốn gắn liền với hình tượng lãng tử, phim cho thấy sự tiến bộ đáng kể của Trần Ngọc Vàng ở những cảnh đòi hỏi biểu đạt đa dạng cảm xúc. Nhiều phân đoạn của anh được nhận xét nặng ký, có thể gây sốc cho người xem.

Trần Ngọc Vàng cho hay anh không có hình tượng nào để mất nên không quá lo sợ. Là diễn viên, anh muốn tìm kiếm những vai diễn đủ thử thách để phát triển bản thân.

“Vai trò của diễn viên là làm sao thể hiện được tâm lý nhân vật dù nhân vật đó tốt hay xấu. Tôi hy vọng khán giả nhìn nhận tôi ở góc độ diễn xuất như người kể chuyện có cảm xúc, thay vì chỉ dừng lại ở ngoại hình”, anh chia sẻ.

Trước đó, ê-kíp hé lộ 1 số cảnh quay táo bạo của Trần Ngọc Vàng khi nhân vật của anh khỏa thân tắm trong nhà vệ sinh.

Diễn viên ít nhiều bất ngờ khi lần đầu xem lại chính cảnh quay của mình trên màn ảnh. Dẫu vậy, anh cho rằng đó là trải nghiệm cần thiết trong hành trình làm nghề.

Trần Ngọc Vàng khẳng định đây không phải chiêu trò để câu view mà tất cả điều diễn ra sẽ khắc họa chân dung, câu chuyện lẫn tính cách nhân vật rõ ràng hơn.

“Chỉ cần phân đoạn đó phục vụ câu chuyện, thể hiện được nội tâm nhân vật tôi không có gì phải e ngại”, anh nói.

Đạo diễn Lưu Thành Luân khẳng định mỗi hình ảnh trong phim đều có chủ đích rõ ràng. Anh mong khán giả ra rạp xem và tin rằng khi mọi người xem phim sẽ hiểu tại sao phải có cảnh quay đó.

Các diễn viên Ốc Thanh Vân, Võ Tấn Phát và Thanh Thủy giữ vai trò quan trọng trong mạch chuyện.

Ốc Thanh Vân - đóng Jennifer - vợ của Chí. Nhân vật có nhiều điểm sáng, giúp nữ diễn viên phát huy được năng lực diễn xuất song gây tiếc nuối vì xuất hiện ít.

Tại sự kiện, Ốc Thanh Vân tiết lộ nhiều cảnh trong phim của cô bị cắt để đảm bảo thời lượng phim. Ở góc độ diễn viên, cô ủng hộ để giúp tổng thể hoàn thiện hơn nhưng "mong đạo diễn tìm mọi cách để bù lại các cảnh bị cắt" cho cô.

Heo năm móng xoay quanh hành trình của Khải (Võ Tấn Phát đóng) - một TikToker thích làm nội dung về tâm linh. Theo gợi ý, anh tìm đến miếu Ông Tà để khai thác đề tài mới câu view.

Trong quá trình tìm kiếm nội dung gây chú ý, Khải cùng cộng sự vô tình "đánh thức" truyền thuyết Cô Năm Hợi, kéo theo hàng loạt tai ương.

Phim quy tụ dàn diễn viên như nghệ sĩ Thanh Thủy, NSƯT Ốc Thanh Vân, Trần Ngọc Vàng, Võ Tấn Phát, Lê Quốc Nam, Huỳnh Kiến An…

Đây là dự án tiếp theo của đạo diễn Lưu Thành Luân và nhà sản xuất - giám đốc sáng tạo Võ Thanh Hòa, sau Quỷ cẩu và Linh Miêu: Quỷ nhập tràng.

