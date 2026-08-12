Sau nhiều năm vắng bóng ở thị trường phim Tết, đạo diễn Victor Vũ chính thức trở lại đường đua năm sau, đối đầu trực diện với phim Tết do Trấn Thành đạo diễn vừa công bố cách đây vài ngày.

Quốc Huy trong "Thám tử Kiên 2".

Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim, phần 2 của Thám tử Kiên từng thu về gần 250 tỷ đồng khi ra rạp năm ngoái vừa công bố hình ảnh đầu tiên cũng như lịch chiếu vào Tết âm lịch 2027. Bộ phim không chỉ bắt đầu một vụ án hoàn toàn mới mà còn làm dấy lên kỳ vọng sẽ hé mở những bí mật chưa được lý giải trong phần đầu tiên. Bối cảnh lần này không chỉ dừng lại ở miền rừng núi mà mở rộng ra vùng biển với bối cảnh xã hội Việt Nam thế kỷ XIX. Diễn viên Quốc Huy tiếp tục đảm nhiệm vai chính - thám tử Kiên.

Nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp chia sẻ: “Chúng tôi theo đuổi Thám tử Kiên trong thời gian dài với nhiều tâm huyết và trăn trở. Anh Victor không chỉ muốn kể một câu chuyện hấp dẫn mà còn muốn tạo nên một thế giới có đời sống riêng - nơi từng bối cảnh, phục trang, màu sắc hay chi tiết mỹ thuật đều góp phần kể chuyện và làm rõ hơn tâm lý, số phận nhân vật. Có những chi tiết khán giả chỉ nhìn thấy vài giây nhưng phía sau là rất nhiều ngày tháng chuẩn bị".

Đạo diễn Victor Vũ

Như vậy Thám tử Kiên 2 của Victor Vũ sẽ đối đầu trực tiếp với phim Em của Trấn Thành vừa khai máy cách đây vài ngày. Tuy nhiên Trấn Thành hiện vẫn đang giữ kín mọi thông tin về dự án phim Tết này từ thể loại, nội dung đến diễn viên khiến dự án càng gây tò mò.

Chia sẻ về quá trình thực hiện dự án mới, đạo diễn Trấn Thành cho biết: “Bình thường Thành sẽ rất hồi hộp mỗi khi khai máy dự án mới nhưng hôm nay Thành lại thấy bình yên, giống như đây là chuyện nhất định phải đến vậy. Vốn Thành đang chuẩn bị cho một câu chuyện khác nhưng sự rung động đối với câu chuyện của Em mãnh liệt đến mức mình quyết định để dành dự án kia cho một thời điểm thích hợp hơn. Thành tin vào sắp đặt của vũ trụ, những gì xảy ra tự nhiên nhất sẽ chạm đến khán giả nhiều nhất".

Trấn Thành tại tiệc khai máy phim Tết 2027.

Với sức hút vốn có từ 4 mùa phim Tết vừa qua, Em của Trấn Thành luôn là đối thủ đáng gờm với bất cứ dự án phim nào công chiếu dịp này. Thực tế phim của Trấn Thành luôn dẫn đầu mùa phim Tết với doanh thu ngất ngưởng. Theo Box Office Vietnam, doanh thu 4 phim Tết của Trấn Thành gồm: Mai (551 tỷ), Thỏ ơi! (450 tỷ đồng), Nhà bà Nữ (460 tỷ), Bộ tứ báo thủ (332 tỷ) đã lên tới gần 1.800 tỷ đồng (chưa kể doanh thu công chiếu tại nước ngoài và thu được từ các nền tảng).

Trailer phim "Thám tử Kiên":

Ảnh: NSX