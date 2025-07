Ở tập 9 của Em xinh say hi, 20 em xinh còn lại hoá học sinh cấp 3 bước vào "lớp học say hi", chuẩn bị cho live stage 4 với cơ chế loại khắc nghiệt hơn.

LyHan xắn tay áo dài cao, chào Trấn Thành trong vai giáo viên chủ nhiệm bằng giọng trầm, khiến anh lập tức nhắc nhở nữ ca sĩ là học sinh, không phải "đầu gấu". Nam MC hài hước thừa nhận có cảm giác như nói sai điều gì sẽ bị LyHan "đấm vô mặt".

Trấn Thành hỏi về sự vắng mặt của Bích Phương, cho biết cô đã "cúp học" nhiều ngày nay. Phương Ly khẳng định đã chứng kiến Bích Phương đi chơi với "bạn Duy Tân". Phương Mỹ Chi góp thêm thông tin rằng "bạn Tân" học cùng lớp với "bạn Bâus" và "bạn Bin" (PV: Ý chỉ rapper Andree Right Hand và Binz - bạn trai của Phương Ly và Châu Bùi).

Các 'em xinh' tham gia 'lớp học say hi'.

Trấn Thành nhắc nhở LyHan:

"Thầy giáo" Trấn Thành trao sổ liên lạc chứa thứ hạng cá nhân, kèm lời nhắn riêng của anh cho từng em xinh. Phương Mỹ Chi được nhận xét có năng khiếu diễn xuất, đặc biệt là "đóng vai ác". Nữ ca sĩ thường xuyên "nói leo" trong giờ học, trêu chọc đàn chị, có thái độ kênh kiệu với giáo viên chủ nhiệm.

Lâm Bảo Ngọc được khuyến khích thi học sinh giỏi quốc gia bộ môn "gáy" vì sở hữu "cổ họng lấn át tiếng trống giờ ra chơi, tiếng chuông giờ ra về, cộng dồn cổ họng của 29 em xinh còn lại". Mỹ Mỹ được cho là "máy nhảy của lớp" với biệt tài "đi từ Hà Nội đến Cà Mau bằng một cú lắc hông".

Bảo Anh được đề nghị chủ động "nhiều chuyện" trong lớp để lan tỏa năng lượng đáng yêu dù đôi khi có triệu chứng "ngồi cười một mình". Được tặng chiếc kính hàng hiệu, "thầy" Trấn Thành đặc biệt gọi Quỳnh Anh Shyn là "học sinh hoàn hảo không có điểm chê".

Bích Phương bị Trấn Thành, các "em xinh" trêu chọc:

Bích Phương, LyHan, Lâm Bảo Ngọc, Phương Ly là 4 "em xinh" có thứ hạng cao nhất live stage 3, trở thành 4 đội trưởng. Sau khi lập thành 4 đội, các "em xinh" đối đầu trong chuỗi trò chơi dân gian, nhằm quyết định thứ tự chọn bài hát cho live stage 4.

Ở trò 'Em bé tập đi', một đội phải ngụy trang và di chuyển, tránh không cho đối thủ phát hiện danh tính.

Thử thách nhảy cao qua dây có 8 mức độ khó tăng dần. Tiên Tiên gây bất ngờ khi chỉ thất bại ở độ cao ngang cổ, còn Liu Grace dừng lại ở mức ngang tai. Juky San và Bích Phương là 2 "em xinh" trụ lại cuối cùng, thành công vượt qua độ cao ngang đỉnh đầu, cùng chịu thua ở mức cao nhất - cách đỉnh đầu 1 gang tay.

Đội trưởng Phương Ly được khen 'gánh' cả đội trong trò nhảy cao.

Trò chơi 'Đá gà' đòi hỏi các 'em xinh' vừa nhảy lò cò, đẩy đối thủ khỏi khu vực thi đấu, vừa làm toán trên sân.

Trò chơi cuối cùng yêu cầu các giọng ca lần lượt chuyền táo bằng cổ, không sử dụng tay. Đội Bích Phương áp dụng chiến lược kẹp táo ở dưới "nọng", tận dụng tối đa cơ cổ, khớp mặt, hoàn thành trong 2 phút 30 giây. Bích Phương nhận xét đây là trò chơi rất quyến rũ.

Đội Lâm Bảo Ngọc sử dụng chiến thuật "chèn táo bằng xương quai xanh", hoàn thành xuất sắc trong 55 giây. Đội LyHan chuyền táo từ cao xuống thấp một cách hiệu quả, hoàn thành trong 59 giây. Vũ Thảo My ở đội Phương Ly dù đang bị chấn thương vẫn nỗ lực tham gia, giúp cả nhóm hoàn thành trong 1 phút 57 giây.

Trò chơi chuyền táo bằng cổ.

Sau 4 trò chơi, đội Lâm Bảo Ngọc đứng nhất, theo sau lần lượt là đội LyHan, Bích Phương, Phương Ly. MC Trấn Thành công bố format "hot chair" ở vòng tới, với luật loại thành viên khắc nghiệt được áp dụng, dự kiến loại 6 em xinh.

