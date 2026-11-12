Quần thể danh thắng Tràng An vừa được Liên hiệp Quốc tế các Khoa học Địa chất vinh danh nằm trong top 100 địa điểm di sản địa chất thế giới.

Ngày 12/11, thông tin từ Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, Quần thể danh thắng Tràng An vừa được Liên hiệp Quốc tế các Khoa học Địa chất (IUGS) công bố nằm trong danh sách 100 địa điểm di sản địa chất đợt thứ ba trên toàn thế giới.

Karst nhiệt đới Tràng An được công bố trong danh sách 100 địa điểm di sản địa chất

“Karst nhiệt đới Tràng An” (Trang An Tropical Karst), tỉnh Ninh Bình, Việt Nam được ghi danh với mã số 283, thuộc nhóm di sản địa chất về địa mạo và các quá trình địa chất đang diễn ra. Sự kiện này tiếp tục khẳng định vị thế đặc biệt của di sản Việt Nam trên bản đồ khoa học địa chất toàn cầu.

IUGS đánh giá Tràng An là hình mẫu tiêu biểu hàng đầu thế giới về địa hình karst nhiệt đới từng bị biển xâm thực, nay nổi trên đất liền. Hệ thống núi đá vôi, hang động, thung lũng cùng những dấu tích biển cổ đã tạo nên một bảo tàng địa chất tự nhiên độc đáo, lưu giữ lịch sử biến đổi của Trái Đất hơn 250 triệu năm.

Việc IUGS ghi danh Tràng An năm 2026 không chỉ khẳng định giá trị khoa học địa chất nổi bật toàn cầu, mà còn ghi nhận thành quả của quá trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản, phát triển du lịch bền vững, tạo sinh kế cho cộng đồng địa phương.

IUGS đánh giá Tràng An là hình mẫu tiêu biểu hàng đầu thế giới về địa hình karst nhiệt đới từng bị biển xâm thực

Trước đó, năm 2014, Tràng An trở thành Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á được UNESCO công nhận. Năm 2025, Tràng An được Tripadvisor vinh danh trong nhóm 1% điểm đến tốt nhất thế giới.

Trong danh sách 100 địa điểm di sản địa chất IUGS lần thứ ba (2026), Tràng An được giới thiệu riêng tại trang 230–231, cùng nhiều địa điểm địa chất nổi tiếng thế giới như núi Phú Sĩ (Nhật Bản), các vịnh hẹp Na Uy, núi Aconcagua (Argentina) và đồi Chocolate (Philippines).

Sự kiện công bố lần này diễn ra từ ngày 4–8/11 tại thành phố Monchique, Bồ Đào Nha.